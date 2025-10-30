ಅಮೀರ್ ಖುಸ್ರೋ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಸ್ಕøತಿಯ ಪ್ರತೀಕ : ಡಾ.ವಿಕ್ರಮ ವಿಸಾಜಿ

ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.30-ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಲಾನಿಕಾಯದ ಡೀನ್ ಪೆÇ್ರ.ಅಬ್ದುಲ್ ರಬ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರು ಬುಧವಾರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹರಿಹರ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬೋಡೆ ರಿಯಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ತಿಮ್ಮಾಪುರಿ ಅವರು ಅನುವಾದಿಸಿದ ಅಮೀರ್ ಖುಸ್ರೋ ಕಾವ್ಯಲೋಕ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬೋಡೆ ರಿಯಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು “ಮನಲಗನ್ ಮಸನವಿ” ಎಂಬ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಗ್ರಂಥವನ್ನು, “ಇಂದ್ರಸಭಾ” ಎಂಬ ನಾಟಕವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಅಮೀರ್ ಖುಸ್ರೋ ಕಾವ್ಯ ಲೋಕವನ್ನು ಅನುವಾದಗೊಳಿಸಿ, ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಮೀರ್ಖುಸ್ರೋನನ್ನು ಓದುವ ಹಸಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಿಸುವುದು, ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅನುವಾದಿಸುವಷ್ಟು ಸುಲಭಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಮೂಲ ಲೇಖಕನ ಭಾವಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗಜಲ್ ರಚಿಸಿದವರು ಅಮೀರ್ ಖುಸ್ರೋ ಅವರು, ಅದನ್ನು ಬೋಡೆಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾರ್ಸಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಓದುವುದು, ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವಾಗಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಂತಹ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಿಸುವುದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾದ ಕೆಲಸವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಬೋಡೆಯವರು ಅದನ್ನು ಈ ಅನುವಾದದ ಮೂಲಕ ತುಂಬಾ
ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪರಿಚಯಗೊಳಿಸುತ್ತ ಮಾತನಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಭಾಷಾನಿಕಾಯದ ಡೀನರಾದ ಪೆÇ್ರ. ವಿಕ್ರಮ ವಿಸಾಜಿಯವರು, ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಿಂದಲೂ ಅವಕಾಶವನ್ನೊದಗಿಸಿದೆ. ಬೋಡೆ ರಿಯಾಜ್ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ತಿಮ್ಮಾಪುರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಸರ. ಅವರ ತಂದೆಯವರು ಕೂಡ ಉರ್ದುವಿನ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ರೂಮಿ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಾರೂಖಿ ಯವರ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಅನುವಾದಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕ ಈವರೆಗೂ ಉರ್ದು ಪಾರ್ಸಿ ಅರೆಬಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದ ಅನುಭÁವವನ್ನು ಒಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ಅಪರಿಚಿತ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು
ಬೋಡೆಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಕೈಬಿಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಅನುವಾದ ಕನ್ನಡದ ಯಾವ ಅನುಭವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ಅನುವಾದಕನಿಗಿರಬೇಕು ಎಂದರು.
ಅಮೀರ್ ಖುಸ್ರೋ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕ ಇದು. ನಮಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಹಳೆಯ ಕವಿಯನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಲು ಕಲಬುರಗಿಯ ಬೋಡೆ ರಿಯಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು ಬರಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದರು. ಅಮೀರ್ ಖುಸ್ರೋ ಹಿಂದಿಯ ಬಹುತೇಕ ಉಪಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯಲೋಕವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಮೀರ್ ಖುಸ್ರೋನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪರಿಸರ ಅವನಿಗೆ ಪಾರ್ಸಿ ಉರ್ದು ಹಿಂದಿ ಬ್ರಜ್ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆತ ಜನಮಾನಸದ ಕವಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಜನರಿಂದ “ತೂತಿಯೇ ಹಿಂದ್” (ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದ ಕೋಗಿಲೆ) ಎಂದು
ಕರೆಸಿಕೊಂಡರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪೆÇ್ರ. ಎಚ್.ಟಿ. ಪೆÇೀತೆಯವರು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಚನ ಸೂಫಿ ತತ್ವಪದಗಳ ಕುರಿತು ಎಂ. ಎಂ. ಕಲ್ಬುರ್ಗಿಯವರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಬೋಡೆ ಯವರು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀಗಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅನುವಾದದ ಮೂಲಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ಅನುಭಾವಿಕ
ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಶಿವದಾರ ಮತ್ತು ಜನಿವಾರ ಹಾಕಿದವರು ನಾವು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ವಾದಗಳಿಗೂ ಈ ತಾಪತ್ರಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂದರು. ಸಂವಿಧಾನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜಗಳು ನಮಗೆ
ಪ್ರಿಯವಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ದಂಡ ದೊಣ್ಣೆಗಳು ಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದ ದುರಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹಂಚುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಖುಸ್ರೋ, ಶಾಹÇ ಮಹಾರಾಜ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂಥವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಪುನರ್ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯ ವರ್ತಮಾನದ ಸಮಾಜಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಜಾತಿ ಜಾತಿಗಳ ನಡುವೆ, ಧರ್ಮ ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂದಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ
ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.ಪರಸ್ಪರ ಅರಿವನ್ನು ಹಂಚುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಡಾ.ಪರವಿನ್ ಸುಲ್ತಾನಾ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಡಾ.ಪ್ರಕಾಶ ಸಂಗಮ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಡಾ.ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಕೊಡ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾದ ಅಪ್ಪಾರಾವ ಅಕ್ಕೋಣಿ, ಪಿ.ನಂದಪ್ಪ, ಡಿ.ನಡಾಫ್, ಡಾ.ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಸುಜ್ಯಾತ್, ಡಾ. ಹಣಮಂತ ಮೇಲಕೇರಿ, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವೃಂದದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
