Thursday, May 28, 2026
Facebook Instagram Mail X Youtube
Home ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ದೇವರ ಗೂಳಿಗಳ ಊರು ಆಲೂರು

ದೇವರ ಗೂಳಿಗಳ ಊರು ಆಲೂರು

By
Kalaburgi_Newsroom
-

ಕಲಬುರಗಿ: ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲೂರು ನಂದಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುಮಾರು ಐನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೂಳಿಗಳು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಅಪರೂಪದ ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಲಿದೆ.
ಗ್ರಾಮದ ನಂದಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಭಕ್ತರು ಮದುವೆ, ನೌಕರಿ, ವ್ಯವಹಾರ, ಜಮೀನು, ಆಸ್ತಿ, ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವರು. ತಮ್ಮ ಇಷ್ಠಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರಿಗೆ ಗೂಳಿ ಬಿಡುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಡೇರಿದಾಗ ಆಕಳ ಗಂಡು ಕರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುವರು.
ನಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರು ( ಪೂಜಾರಿ ) ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬಲ ತೊಡೆಯ ಹಿಂಗಾಲ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗದ ಮುದ್ರೆ ಗುರುತು ಹಾಕಿದಾಗ. ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಕರು ದೇವರಗೂಳಿಯಾಗುವದು.
ಅಂದಿನಿಂದ ಹೊಲ ಗದ್ದೆ ,ಊರು ,ಕೇರಿ, ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಓಡಾಡುವದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಗೂಳಿಗಳೇ ಸೂಮಾರು ಐದನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿವೆ.ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಒಡವೆ, ವಸ್ತ್ರ , ಹಣ, ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವದು ವಾಡಿಕೆ. ಆದರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಹಣ ,ಒಡವೆ, ವಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಗೂಳಿಯೂ ಬಿಡುವರು.ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು ವರ್ಷವೊಂದಕ್ಕೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಗೂಳಿಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವವು.
ಭಕ್ತರು ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಕರುವಿನಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಕರುಗಳವರೆಗೂ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗೂಳಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸುವರು,ಗೂಳಿಯ ಮೈ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗದ ಮುದ್ರೆ ಇರುವುದನ್ನು ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೂಳಿ ಎಂದು . ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಖರೀದಿಯೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗೂಳಿಗಳಿವೆ ದಿನವೆಲ್ಲ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ದು ಸಂಜೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವವು. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕೆಲ ಗೂಳಿಗಳು ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಹೋಗುವವು. ಆಗ ರೈತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಮೇವು ರೊಟ್ಟಿ ನೀಡುವರು.ಉಳಿದ ಗೂಳಿಗಳು ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ಊರುಗಳಾದ ವರವಿ, ಸೈದಾಪುರ, ಜವಳಗಿ, ಕಾಖಂಡಕಿ, ಗುಳ್ಯಾಳ, ಯಲಗೋಡ, ಕರಕಿಹಳ್ಳಿ, ನಂದಿಹಳ್ಳಿ, ಅಣಜಗಿ,ಗೊಬ್ಬರವಾಡಗಿ, ಮುತಗೋಡ, ಕಾಸರಭೋಸಗಿ, ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಅರಸಿ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಇರುವವು.ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಜವಾರಿ ,ಕಿಲಾರಿ, ಜರ್ಸಿ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ತಳಿಯ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಿಂದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ವಯೋಮಾನದ ಗೂಳಿಗಳಿವೆ.ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಾದಾಡಿಲ್ಲ. ರೈತರ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಮೇಯುವವು.ಯಾವೊಬ್ಬ ರೈತನೂ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ರೈತರು ಈ ಗೂಳಿಗಳ ಉಪಟಳ ತಾಳಲಾರದೇ ದೂರದ ಊರಿಗೆ ಒಯ್ದು ಬಿಟ್ಟರೂ ರೈತ ಊರಿಗೆ ಬರುವ ಮುಂಚೆನೇ ಅ ಗೂಳಿ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದವಂತೆ. ಒಮ್ಮೆ ಬೇರೆ ಊರಿನ ರೈತನು ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದ ಗೂಳಿ ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗೆ ಮಾರಿದ್ದನಂತೆ. ಅವನಿಗೆ ಅಪಘಾತವಾಗಿ ತನ್ನ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಿ ಮರಳಿ ದೇವಸ್ಥಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಪ್ಪು ದಂಡ ನೀಡಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ಶಿಲೆಯ ನಂದಿ ಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದನಂತೆ.ಗೂಳಿಗಳಿಗೆ ಕೇಡು ಬಯಸಿದವರಿಗೆ ಕೆಡುಕು ಸಂಭವಿಸುವದು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಬುತ್ತಿ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಭಕ್ತರಿಗಿದೆ.
ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೂಳಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಮೇವಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಯಾಗುವದು. ಅದನ್ನರಿತ ರೈತರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತ್ಯಾನುಸಾರ ಮೇವು ನೀಡುವರು. ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯವರೂ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಎರಡು ಮೂರು ಲಾರಿ ಮೇವು ನೀಡುವರು. ಜೊತೆಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಮಾಡುವರು.
ಗೂಳಿಗಳು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತಿದ್ದಾಗ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರು ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವರು .ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಳಜಿ ವಿಶೇಷ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿದರೂ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಗೂಳಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವವು. ಅದನೆಲ್ಲ ಊರಿನವರು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಭಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವರು. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಾಗವಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಗೂಳಿಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲು ದೊಡ್ಡ ಶಡ್ ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಯ ರೈತರೂ ಗೂಳಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಸುಗಳು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ , ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ,ಪೂಜಿಸುವರು. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಆಲೂರಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಂದಿ ಬಸವನೆಂದೇ ನಂಬಿರುವರು.
-ಗುರುರಾಜ.ಕೆ.ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

© 2025 Copyright of Sanjevani. All Rights Reserved.