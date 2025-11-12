ಆತ್ಮ-ಅನಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ದುಃಖ ನಿವಾರಣೆ

ಬೀದರ್:ನ.12: ಆತ್ಮ-ಅನಾತ್ಮದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಜೀವನದ ದುಃಖ ನಿವಾರಣೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಡಾ. ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನುಡಿದರು.
ಇಲ್ಲಿಯ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಆರಂಭವಾದ ಡಾ. ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ 82ನೇ ಜಯಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಜನನ ಮೊದಲ, ಮರಣ ಎರಡನೇ ದುಃಖ. ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅಜ್ಞಾನ. ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಲಬುರಗಿಯ ಮಾತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಜನ-ಮರಣದ ಬೇರು ಕತ್ತರಿಸಲು ಗುರು ಕೃಪೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಶರೀರ, ಇಂದ್ರೀಯ ತಾನಾರೆಂದು ಅರಿಯಲು ಗುರುವಿಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಅನಂತ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವಿದ್ದರೇನೇ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಜಡಿಸಿದ್ಧ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಗುರು ಎಂಬ ಎರಡಕ್ಷರ ತಿಳಿದರೆ ಶಿಷ್ಯ ಉದ್ಧಾರವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾನ ತೃಷೆ ಶಿಷ್ಯನಿಗಿರಬೇಕು. ತೀವ್ರ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇದ್ದವನೇ ಗುರುವಿಗೆ ಶರಣು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟವನೇ ಈಶನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಾತೆ ಆನಂದಮಯಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನ್ನುವುದೇ ಅಜ್ಞಾನ. ತಾನಾರು ಎಂದು ತಿಳಿಯದಿರುವುದೇ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಮನುಷ್ಯ ಜನನ-ಮರಣವೆಂಬ ಭವ ಬಾಧೆಗೆ ಕಾರಣನಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಜನ್ಮದಿಂದ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದೇ ಸಂಸಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ದಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನಾರೆಂಬುದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದೇ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊದಲ ಕೆಲಸ. ಈ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂದಗಿರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಿಷ್ಯನ ಹಿತ ಬಯಸುವವನು ಹಾಗೂ ಜನ-ಮರಣವೆಂಬ ಭವಾರಣ್ಯದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಥ್ರ್ಯ ಇದ್ದವನೇ ಗುರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶಂಕರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಗಣೇಶಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ, ಅದ್ವೈತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶಿವಪ್ರಕಾಶಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಿ ಮಾತೆ, ಪ್ರಬೋಧಾನಂದಗಿರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶರಣಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮಾತೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ, ಮಾತೆ ಸುಶಾಂತಾ, ಮಾತೆ ಸಂಗೀತಾ, ಮಾತೆ ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಮಾತೆ ಶಶಿಕಲಾ, ಮಾತೆ ಸಂಪೂರ್ಣನಂದಮಯಿ, ಮಾತೆ ಅಮೃತಾನಂದ, ಮಾತೆ ನಿರಂಜನಾನಂದಮಯಿ, ಮಾತೆ ಮೇಘಾ, ಗೋಪಾಲಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಸಾಧಕರಾದ ಮನೋಜ, ಸಿದ್ಧು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಚಿದಂಬರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬಿ.ಜಿ. ಶೆಟಕಾರ್, ಬಸವರಾಜ ಜಾಬಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಭುಶೆಟ್ಟಿ ಮುದ್ದಾ, ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಸಾವಳಗಿ, ಉದಯಭಾನು ಹಲವಾಯಿ, ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಗಂಗಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಭಾಷ್ ಉಪ್ಪೆ, ವಿರೇಖಾ ಪಾಟೀಲ, ಸಹಜಾನಂದ ಕಂದಗೂಳ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಹಾವಗಿರಾವ್ ಮೈಲಾರೆ, ಡಾ. ಆನಂದ ಜಾಬಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಭತಮುರ್ಗೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಂ. ಪೂಜಾರಿ, ಬಸವರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ, ನಾಗಪ್ಪ ಜಾನಕನೋರ, ಡಾ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಹಳ್ಳಿ, ಡಾ. ವಿಜಯಕುಮಾರ ಬಿರಾದಾರ, ಸಾಧಕ ವಿನಾಯಕ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
