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Home ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಷಪ್ ಅನಿಲ್ ಸರ್ವಾನಂದ್ ವಿರುದ್ಧ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಆಸ್ತಿ ಕಬಳಿಕೆ ಆರೋಪ: ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಕೊಡ್ಡೆಕರ್ ಆಗ್ರಹ

ಬಿಷಪ್ ಅನಿಲ್ ಸರ್ವಾನಂದ್ ವಿರುದ್ಧ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಆಸ್ತಿ ಕಬಳಿಕೆ ಆರೋಪ: ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಕೊಡ್ಡೆಕರ್ ಆಗ್ರಹ

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Kalaburgi_Newsroom
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ಬೀದರ್: ಚರ್ಚ್ ಆಸ್ತಿಗಳ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟ, ನಿಧಿ ದುರ್ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಿಷಪ್ ಡಾ. ಅನಿಲ್ ಸರ್ವಾನಂದ್ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಆರ್‌ಸಿ (ಃಖಅ) ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಜೋಸೇಫ್ ಕೊಡ್ಡೆಕರ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಟಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ೩೮ ಎಕರೆ ಚರ್ಚ್ ಜಾಗದ ಪೈಕಿ ೨೬ ಎಕರೆಯನ್ನು ೧೭ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ೬ ಕೋಟಿ ರೂ. ಮುಂಗಡ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಬೀದರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಿಪೇರಿಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ೨.೫ ಕೋಟಿ ರೂ. ದುರ್ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬೀದರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದ ೧.೩೫ ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಾಗೂ ಶಿವನಗರದ ಹಳೆಯ ಚರ್ಚ್ನ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ೪೦ ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಿಧಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ ನಥಾನಿಯಲ್, ಸಂಜAiÀi, ದಯಾನಂದ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅವರ ಶಾಮೀಲಾತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಜೋಸೇಫ್ ಅಡೆಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಿಷಪ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಾದ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಡಿಎಸ್ (ಆS) ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಪಾದ್ರಿಗಳ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಕೂಡ ಬಿಷಪ್ ಅವರ ಒತ್ತಡದಿಂದಲೇ ನಡೆದಿದೆ. ಚರ್ಚ್ನ ‘ಬುಕ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್’ ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸು ೭೦ ಆಗಿದ್ದರೂ, ೭೩ ವರ್ಷದ ಬಿಷಪ್ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರೂ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಚರ್ಚ್ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಷಪ್ ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಪಾದ್ರಿ ಹುದ್ದೆ ನೀಡಿ ಸ್ವಜನಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ವಿಜಯಕುಮಾರ ಶೇರಿಕಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ಚರ್ಚ್ ಉಳಿಸಲು ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟವರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಬಿಷಪ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟವಾದ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಅವರು, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಶೇರಿಕಾರ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಶಾಂತಕುಮಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾಜಿ ನಗರ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅವರು ಈಗ ರಾಜಕಾರಣ ಬಿಟ್ಟು ಚರ್ಚ್ ನ ಆಸ್ತಿ ಲಪಟಾಯಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಹ ಒಬ್ಬರ ಆಸ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಾರ್ಟಿನ್ ತಮ್ಮ ಧಂದೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಚರ್ಚ್ ಪಾದ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಶಾಮಿಲಾಗಿ ಹಣ ದುರ್ಬಳಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಚರ್ಚ್ನ ಆಸ್ತಿ ಕಬಳಿಸುವವರಿಗೆ ಕುಷ್ಟರೋಗ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಇದನ್ನರಿತು ಕೇವಲ ಸೇವಾ ಭಾವ ಹೊಂದುವAತೆ ಶಾಂತಕುಮಾರ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು.
ಜೇಮ್ಸ್ ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.

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