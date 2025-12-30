ಗುರುಭವನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ

ಕಾಳಗಿ:ಡಿ.30:ತಾಲೂಕಿನ ಸುಂಠಾಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸೂಗುರ ಕೆ ನ ಹಿರೇಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ರುದ್ರಮುನೀಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 18ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 7ರವರೆಗೆ ಜರುಗಲಿರುವ ಗುರುಭವನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ, ತುಲಾಭಾರ ಹಾಗೂ ಮಹಾ ದಾಸೋಹ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪುರಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೆÇೀಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜರುಗಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಚನ್ನರುದ್ರಮುನೀಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು, ಗುರುಭವನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಲಿದೆ. ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪುರಾಣದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ, ಶ್ರಮ ಮಹಿಮೆ ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಂದೇಶ ಸಾರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಗುರುಭವನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು, ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ, ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆ, ಮಹಾ ದಾಸೋಹ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಠದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪೆÇೀಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಠದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು, ವಿವಿಧ ಮಠಗಳ ಭಕ್ತರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.