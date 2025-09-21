ಕಲಬುರಗಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಅಲ್-ಶರೈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಮೂಹ

ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.21: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್-ಶರೈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಮೂಹದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದವರು 2025-26ರ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ:ನಾಯಕ ರೆಹಾನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡವು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ತಂಡದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಶೇಖ್ ವಾಜಿದ್, ಎಂಡಿ ರೆಹಾನ್ ಅಹ್ಮದ್, ಎಂಡಿ ಜುಬೈರ್ (ಗೋಲ್ಕೀಪರ್), ಅದ್ನಾನ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅನ್ಸಾರಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಝಾನ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಬರೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾದ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ಮುಕೀತ್ ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಪೂರಕವಾಗಿವೆ.
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಾಧನೆಗಳು:ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ, ಎಂಡಿ ಶಾಹಿದ್ ಹುಸೇನ್, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ಸೈಯದ್ ಅರಾಫತ್ ಮತ್ತು ಶೇಖ್ ನೂಮನ್ ರಶೀದ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 4×100 ಮೀಟರ್ ರಿಲೇಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂಡಿ ಶಾಹಿದ್ ಹುಸೇನ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 800 ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು 200 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಟೋಕೆವುದ್ದೀನ್ ಮಲಿಕ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಗುಲಾಮ್ ರಬ್ಬಾನಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಫಾಕ್ ಶರೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ವಿಜೇತರನ್ನು ಅವರ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದೆ.ಕೋಚ್ ಒಸಾಮಾ ನುಮಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪರ್ವೇಜ್ ಸಯ್ಯದ್ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ತಂಡದ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ.
