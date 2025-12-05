“ಸಹಕಾರ ರತ್ನ” ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ ಅಕ್ಕೋಣೆ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.5-“ಸಹಕಾರ ರತ್ನ” ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ ಅಪ್ಪಾರಾವ ಅಕ್ಕೋಣೆ ಅವರನ್ನು ಗುರುವಾರ ನಗರದ ಆದರ್ಶನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆ.ಸಿ.ಇ. ಡಿ. ಟಿ. ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಕ್ಕೋಣೆಯವರು ” ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅನುಭವದಿಂದ ಕಲಿತ ಪಾಠವೆಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಲದೇ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿ, ಸಮಾಜ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ನಿಯಮ” ಎಂದು ನುಡಿದರು.
ಮುಖ್ಯೋಪಧ್ಯಾಯಿನಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪಲ್ಲೇದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ. ಹಳ್ಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಆಡಳಿತಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪದವೀಧರರ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಅಕ್ಕೋಣೆಯವರನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುದಕ್ಕಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಸಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಮಣ್ಣ ಬೆಣ್ಣೆಸುರ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಸವರಾಜ. ಆವಂಟಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸಹಕಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಅಪ್ಪಾರಾವ ಅಕ್ಕೋಣೆಯವರನ್ನು ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುದಕ್ಕಾಗಿ ಅರುಣಕುಮಾರ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.
