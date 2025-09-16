ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.16-ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೇಷನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರಿಪೇರಿ, ವಾಹನ ರಿಪೇರಿ, ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಂತಹುದೇ ವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಒಂದು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಎಂದು ಹೊಗಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಇದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ (ಎಐಡಿಎಸ್ಓ) ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತುಳಜರಾಮ ಎನ್.ಕೆ.ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಣವು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೆÇೀಷಿಸುತ್ತದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೌಶಲ್ಯ-ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು
ಹೊರಟಿದೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಡ ಮತ್ತು ಶೋಷಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಕ್ಕಳು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಗ್ಗದ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿದ್ಧ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಸರ್ಕಾರವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ತೀವ್ರ ಜನವಿರೋಧಿ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ, ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇವಲ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಬೃಹತ್ ಬಂಡವಾಳದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕ-ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಎಐಡಿಎಸ್ಓ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೇವಲ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಐಡಿಎಸ್ಓ ತೀವ್ರ ಖಂಡನೆ
ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.16-ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೇಷನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರಿಪೇರಿ, ವಾಹನ ರಿಪೇರಿ, ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಂತಹುದೇ ವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಒಂದು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಎಂದು ಹೊಗಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಇದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ (ಎಐಡಿಎಸ್ಓ) ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತುಳಜರಾಮ ಎನ್.ಕೆ.ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.