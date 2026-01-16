ಕಲಬುರಗಿ,ಜ.16-ನೀಟ್ ಪಿಜಿ-2025 ರ ಅರ್ಹತಾ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತ್ತು ಕಟ್-ಆಫ್ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ (ಎಐಡಿಎಸ್ಓ) ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವದುರ್ಗ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕ್ರಮವು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಆಡಳಿತದ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. &quoಣ;ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಏಕ-ಅಂಕಿಯ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಶೇಕಡಾವಾರುಗೆ ಇಳಿಸಿರುವುದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಅಸಮರ್ಪಕ ಪಿಜಿ ಸೀಟುಗಳು, ಕಳಪೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು, ವಿಳಂಬವಾದ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಯೋಜನೆಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಬದಲು, ಸರ್ಕಾರವು ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನೇ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. &quoಣ;ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ. ಇದು ಆತಂಕಕಾರಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಓಃಇ ಯಿಂದ ಪಾರದರ್ಶಕ ವಿವರಣೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಠಿಣತೆಯ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಸಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರವೇಶಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತುರ್ತು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
