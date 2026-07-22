ಕಲಬುರಗಿ,ಜು.22-ಮಂಗಳವಾರ (ಜು.21 ರಂದು) ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಆದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಜೀ ಅವರ 84ನೇ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 43ರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬೆಲ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ನ್ಯೂ ಘಾಟಗೆ ಲೇ ಔಟ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಆಯ್.ಆರ್ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಗಣತಿ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ನಿಯುಕ್ತರಾದಂತಹ ಬಿ.ಎಲ್.ಓ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಹಗಲಿರುಳು ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಡಾ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಎಸ್.ಆಯ್.ಆರ್. ಅರ್ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೆ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಬಿ.ಎಲ್.ಎ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಲು ಸಹಾಯ ಮಡುವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪದವಿದರ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಡಾ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಡಾ. ದೀಪ್ತಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಮೇಲಿನಮನಿ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯ ಮಹೇಶ. ಎಮ್. ತೆಗ್ಗೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎ.ಆಯ್.ಸಿ.ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಣೆ
ಕಲಬುರಗಿ,ಜು.22-ಮಂಗಳವಾರ (ಜು.21 ರಂದು) ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಆದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಜೀ ಅವರ 84ನೇ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 43ರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬೆಲ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ನ್ಯೂ ಘಾಟಗೆ ಲೇ ಔಟ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.