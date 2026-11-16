ಎಐನಿಂದ ವಕೀಲರ ವೃತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲ್ಲ: ನ್ಯಾ.ಪಾಟೀಲ್

ತುಮಕೂರು; ನ. ೧೬- ಎಐ (ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ) ನಿಂದ ವಕೀಲರ ವೃತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ನ ವಿಶ್ರಾಂತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಬಿ.ಎ.ಪಾಟೀಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ನಗರದ ಸುಫಿಯಾ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ಬೆಂಚ್ ಕುರಿತು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜತೆ ನಡೆದ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ಎಐ ಕಾನೂನು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ವಕೀಲರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಕೀಲರಿಗೆ ಭಯ ಬೇಡ. ಎಐ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಕೇಸುಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಎಂದರು.
ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಟಿವಿ ಚರ್ಚೆಗಳು, ಟ್ರಯಲ್ಗಳು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ನಡೆಸುವ ಸುದ್ದಿ, ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯ ಯಾವಾಗಲೂ ನ್ಯಾಯಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಟಿವಿಗಳ ಟ್ರಯಲ್ಗಳ ಕಾರಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಕೀಲರು ಮಾಡಬೇಕು. ವೃತ್ತಿ ಬದ್ಧತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.
ವಕೀಲರು ಕಕ್ಷಿದಾರರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಿಕ ತೀರ್ಪು ವಕೀಲರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ ಹೊರತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮೇಲಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಕಾಲೇಜಿನ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಗಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಅಭಿನಂದನೀಯ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ, ಉತ್ತಮ ವಕೀಲರಾಗಲು ಇರಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು, ಓದು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಷಪೀ ಅಹಮದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಲೇಜನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಲೇಜಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಕೃಷ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬುದ್ಧಿವಂತರೆನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾ. ಎಸ್.ರಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಕೀಲರನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಎ. ಪಾಟೀಲ್ ರವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಇಒ ಮಹಮದ್ ಉಮ್ಮರ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಸಿ.ಕೆ.ಮಹೇಂದ್ರ, ಓಬಯ್ಯ, ಮಮತಾ, ನರೇಶ್ ಬಾಬು, ಸೈದಾ ಜೈನತ್ ತರಣಂ, ಎಚ್ ಎಂಟಿ ಜಗದೀಶ್, ಸುಬ್ಬು ಮತ್ತಿತರುರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.