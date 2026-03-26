ಶ್ರೀರಾಮನ ಆದರ್ಶ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ : ಕಟ್ಟಿಮನಿ

ಕಾಳಗಿ : ಮಾ.26:ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಗೂ ಅವರ ಗುಣಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆದರೆ ಜೀವನ ಸ್ವಾರ್ಥಕತೆವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಹೇಳಿದರು.
ಪಟ್ಟಣದ ಹಳೆಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ರಾಮನ ಜೀವನ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಶ್ರದ್ಧೆ, ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಟ್ಟು ನಡೆದಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದಕು ಪಾವನವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಈರಣ್ಣ ಟೆಂಗಳಿಕರ, ಪರಮೇಶ್ವರ ಮಡಿವಾಳ, ವಿವೇಕ ಗುತ್ತೇದಾರ, ಕಾಳಪ್ಪ ಕರೆಮನೊರ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗುತ್ತೇದಾರ, ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಬ್ಬಾಳ, ರೋಹನ ಜಾಧವ, ಭಾವೇಶ ಸೇಗಾಂವಕರ, ಶರಣಪ್ಪ ಕಿಟ್ಟದ, ಶರಣು ಮುಕರಂಬಿ, ರೇವಣಸಿದ್ಧ ಕಲಶೆಟ್ಟಿ, ವಿರೇಶ ಪಾಟೀಲ, ನಾಗರಾಜ ಪಾಟೀಲ, ಉದಯಕುಮಾರ ಸುಂಠಾಣ, ಸಾಬಣ್ಣ ಚಿಮ್ಮನಚೋಡ, ಅಶೋಕ ಕುಡ್ದಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರಿದ್ದರು.