ಓಬವ್ವನ ಶೌರ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಶಾಸಕ ಚನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ತುನ್ನೂರು

ಯಾದಗಿರಿ,ನ.12-ಧೈರ್ಯ, ಶೌರ್ಯ, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಕೇಳಿದರೆ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗುವ ಹೆಸರು ಓನಕೆ ಓಬವ್ವ ಅವರದು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಚನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ತುನ್ನೂರು ಹೇಳಿದರು.
ನಗರದ ಲಿಂಗೇರಿ ಕೋನಪ್ಪ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ನಗರಸಭೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕøತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ವೀರ ವನಿತೆ ಓನಕೆ ಓಬವ್ವ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹೈದರಾಲಿಯ ಸೈನ್ಯ ಎದುರಿಸಿದ ಓಬವ್ವ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬಳೇ ಕೋಟೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತರು. ಅವರ ಧೈರ್ಯ, ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಹಾಗೂ ದೇಶಪ್ರೇಮ ಇಂದಿನ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಜೀವನದ ಪಾಠವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕೋಟೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಓದಿದರೆ, ಓಬವ್ವನ ಸಾಹಸ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಉನ್ನತ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಬುದು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಓಬವ್ವನ ಬಲ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು,” ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮರೆಪ್ಪ ಚಟ್ಟೇರಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, “ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಶೌರ್ಯ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಓಬವ್ವ ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ರಂಧ್ರದ ಮೂಲಕ ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದ ಹೈದರಾಲಿಯ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ಘಟನೆ ಇತಿಹಾಸದ ಅಮರ ಪಾಠವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ ಉಮಾದೇವಿ ಮಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, “ಓಬವ್ವ ಮದಕರಿ ನಾಯಕನ ಕಾಲದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಪ್ರತೀಕ. ಇಂದಿನ ಯುವತಿಯರು ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಮೇಶ್ ಕೋಲಾರ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತ “ಓಬವ್ವ ಜೀವನದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಓದಬೇಕು. ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಮವೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು ಎಂದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಗರ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಬುರಾವ ಕಾಡ್ಲೂರ್, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಉತ್ತರಾ ದೇವಿ, ಡಿಎಸ್ಪಿ ಸುರೇಶ್, ಸೈದಪ್ಪ ಕೂಲೂರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಮಡ್ಡಿ, ಭೀಮರಾಯ ಹೊಸಮನಿ, ಗೋಪಾಲ ತೆಳಗೇರಿ, ಕಾಶಿನಾಥ ನಾಟೇಕಾರ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕೊಲ್ಲೂರ್, ಬೌದ್ಧ ಉಪಸಕ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಬಿಜೆಸಪುರ್, ಭೀಮರಾಯ ಹೊಸಮನಿ,ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮಂಜುನಾಥ ಗುರುಸಣಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.
