ಕಲಬುರಗಿ,ಜ.8-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಇತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು / ಸಂಸ್ಥೆಗಳು / ಸ್ವಾಯತ್ತ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕೋರ್ಸಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ CUET ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು CUET ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಸ್ನಾತಕ (UG) ಕೋರ್ಸಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಡಾ.ಬಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, CUET (UG) ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಯಾವುದೇ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ (ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ಡೀಮ್ಡ್ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ವಿಂಡೋ (ಏಕ ಕಿಟಕಿ) ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 2026-27 ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ, CUET (UG) – 2026 ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಅಃಖಿ) ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ: ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಕೆ: 03 ನೇ ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ 31ನೇ ಜನವರಿ 2026 ರವರೆಗೆ (ರಾತ್ರಿ 11.50 ರವರೆಗೆ) ಕ್ರೆಡಿಟ್ / ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ / ನೆಟ್-ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ / ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 31ನೇ ಜನವರಿ 2026 (ರಾತ್ರಿ 11.50 ರವರೆಗೆ) ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ 02-04 ಪೆಬ್ರವರಿ 2026 (ರಾತ್ರಿ 11.50 ರವರೆಗೆ) ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುವ ನಗರದ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ನಂತರ ಎನ್ಟಿಎ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎನ್ಟಿಎ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡವುದನ್ನೂ ಕೂಡ ನಂತರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕ 11-31 ನೇ ಮೇ 2026 (ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ, ನಂತರ ಬದಲಾಗಬಹುದು) ದಾಖಲಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೀಗಳ ನಂತರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು
CUET (UG) – 2026 ರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ https://nta.ac.in ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಂತರ ಎನ್ಟಿಎ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ನಾತಕ (Uಉ) ಕೋರ್ಸಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
- ಬಿ.ಟೆಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, 2. ಬಿ.ಟೆಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯೂನಿಕೆಶನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್), 3. ಬಿ.ಟೆಕ್ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ (ಆನರ್ಸ್) 4. ಬಿ.ಟೆಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ (ಆನರ್ಸ್) 5. ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ (ಆನರ್ಸ್), 6. ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ (ಆನರ್ಸ್), 7. ಬಿಎಸ್ಸಿ ಭೂಗೋಳ (ಆನರ್ಸ್), 8. ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ (ಆನರ್ಸ್) 9. ಬಿಎಸ್ಸಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ (ಆನರ್ಸ್), 10. ಬಿ.ಬಿ.ಎ (ಆನರ್ಸ್), 11. ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ (ಬಿಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ) (ಆನರ್ಸ್), 12. ಬಿಎ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ (ಆನರ್ಸ್), 13. ಬಿಎ ಇತಿಹಾಸ (ಆನರ್ಸ್),
- ಬಿಎ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ (ಆನರ್ಸ್), 15. ಬಿಎ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ (05 ವರ್ಷದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್) (ಆನರ್ಸ್), CUET (UG) – 2026 ಅನ್ನು 13 ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಅಂದರೆ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ, ಅಸ್ಸಾಮಿ, ಬಂಗಾಳಿ, ಗುಜರಾತಿ, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ, ಮರಾಠಿ, ಒಡಿಯಾ, ಪಂಜಾಬಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಉರ್ದು. ಸ್ನಾತಕ (UG) ಕೋರ್ಸಗಳು, ಪರೀಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ, ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಓಖಿಂ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ (https://cuet.nta.nic.in/ ) ಲಭ್ಯವಿರುವCUET (UG) – 2026 ರ ಮಾಹಿತಿ ಬುಲೆಟಿನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಗಳು:
-ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು CUET (UG) – 2026 ಗೆ “ಆನ್ಲೈನ್ ” ಮೂಲಕ https://cuet.nta.nic.in/ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
-ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
-ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು https://cuet.nta.nic.in/ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಬುಲೆಟಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
-ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಥವಾ ಪೆÇೀಷಕರ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಒದಗಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ/ಸಂವಹನವನ್ನು NTA ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಇ-ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ SMS ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- CUET (UG) – 2026 ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾದರೆ, ಅವರು 011- 40759000 ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ cuet-ug@nta.ac.in ಗೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕುರಿತು ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು NTA ವೆಬ್ಸೈಟ್ https://nta.ac.inಮತ್ತು https://cuet.nta.nic.in/ ಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಗರಗಳಲ್ಲಿCUET (UG) – 2026 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ/ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಹಾಸನ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ತುಮಕೂರು, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.