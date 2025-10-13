ಆದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಸಂಧಿವಾತ ದಿನಾಚರಣೆ: 5000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಸಂಭ್ರಮ

ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.13-ಡಾ.ಅಲೋಕ್ ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಡಾ.ಶ್ವೇತಾ ಅಲೋಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಆದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಸಂಧಿವಾತ ದಿನ 2025 ಅನ್ನು “ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ, ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಪುನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ” ಎಂಬ ಥೀಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು 5000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಧಿವಾತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತು.
ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಚಿರಂಜೀವಿ ಪೂಜ್ಯ ದೋಡ್ಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಸಮಾರಂಭದ ಸಾನಿಧ್ಯವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವರಾಜ ಎಸ್.ದೇಶಮುಖ, ಕೆಬಿಎನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಮುಸ್ತಫಾ ಅಲ್ ಹಸ್ಸೈನೀ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
ಹಿರಿಯ ಅಸ್ಥಿ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಗುಬ್ಬಿ, ಎಂಆರ್ಎಂಸಿ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ.ಬಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಸ್ಥಿ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಶಿವರಾಜ ಸಿ., ಕೆಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿರಣಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಕರ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿವಾತದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ರೋಗಿಗಳ “ಆಥ್ರ್ರೈಟಿಸ್ ರಿಕವರಿ ವಾಕ್”, 5000+ ಯಶಸ್ವೀ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಸಂಭ್ರಮ, ಸಂಧಿ ಆರೈಕೆ ಕುರಿತು ಬ್ರೋಶರ್ ಬಿಡುಗಡೆ, ಅಸ್ಥಿ ತಜ್ಞರ ಅರಿವು ಉಪನ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಪ್ರದರ್ಶನ – ಸಂಧಿವಾತ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ರೋಗಿಗಳ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಅರಿವು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಸ್ಪರ್ಧೆ, “ನೋವಿಲ್ಲದ ಚಲನೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ” ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
ಡಾ.ಅಲೋಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಮಾತನಾಡಿ “ಪ್ರತಿ ನೋವಿಲ್ಲದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೊಸ ಬದುಕಿನ ಆರಂಭ. ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವುದು ಅಲ್ಲ – ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. ಬೇಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರೆ ಬಹುತೇಕ ರೋಗಿಗಳು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.” ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ” – ಬೇಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಉತ್ತಮ ಜೀವನ” ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 180 ಮಿಲಿಯನ್ (15%) ಜನರಿಗೆ ಸಂಧಿವಾತ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಗೆ ಮೊಣಕಾಲು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 14% ರೋಗಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ.60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ 40-50% ಮಂದಿಗೆ ಮೊಣಕಾಲು ತೊಂದರೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
60 ವರ್ಷದ ಸವಿತ್ರಮ್ಮ ಬಿ. ಅವರು ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಕೆಲ ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೆಯಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂದು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
“ನನಗೆ ಕಾಲುಗಳು ಮಾತ್ರ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಜೀವನವೇ ಚಲನೆ ಪಡೆದಿದೆ,” ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.13-ಡಾ.ಅಲೋಕ್ ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಡಾ.ಶ್ವೇತಾ ಅಲೋಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಆದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಸಂಧಿವಾತ ದಿನ 2025 ಅನ್ನು “ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ, ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಪುನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ” ಎಂಬ ಥೀಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.