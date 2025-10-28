ಆಟೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಜಂಟಿ ಸರ್ವೆಗೆ ಕ್ರಮ; ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ

ಕೋಲಾರ,ಅ,೨೮-ಕೋಲಾರ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ೨೪ರ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿ ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಕಾರಂಜಿಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಖಾದ್ರಿಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಂiiಲ್ಲಿನ ಜಯಕರ್ನಾಟಕ ಆಟೋ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಆಟೋ ನಿಲ್ದಾಣವೆಂದು ಘೋಷಿಸ ಬೇಕೆಂದು ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಸಂಘವು ನಗರ ಸಭೆಯ ಪೌರಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ನಗರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಆಟೋ ಯೂನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆ.ವಿ. ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದ ನಿಯೋಗವು ಪೌರಾಯುಕ್ತರಾದ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಆಟೋ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಖಾದ್ರಿಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ರೇಷ್ಮೇ ಗೂಡಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಜಯಕರ್ನಾಟಕ ಆಟೋ ನಿಲ್ದಾಣವು ಸಮಾರು ೧೦ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಈ ಆಟೋ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಿಯಮಗಳಾನುಸಾರ ಅಧಿಕೃತ ಆಟೋ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಾಡಲು ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ನೀಡ ಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಧಾಕರ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಎಂ.ಡಿ.ಎಲ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ರವಿಕುಮಾರ್,ಬಾಬುರಾವ್,ಮುರಳಿ ,ಮುಂತಾದವರು ಇದ್ದರು.
ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ,ಆರ್.ಟಿ.ಓ. ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಆಟೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ತಯಾರಿಸಿ ಅಧಿಕೃತ ಗೊಳಿಸಿಲು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.