ಅರ್ಜುನ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ

ಧಾರವಾಡ,ಏ24: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ನಡೆಸುವ ಜೆಇಇ 2ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಅರ್ಜುನ ವಿಜ್ಞಾನ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನಮೋಲ್ ಪ್ರಭು (99.90 ಪರ್ಸೆಂಟ್ಹೈಲ್) ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ (ಎಐಆರ್) 1,705ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಕೇದಾರ ಜ್ಯೋತಿಶಿ 99.84 ಪರ್ಸೆಂಟ್ಹೈಲ್ (ಎಐಆರ್ 2,688), ದರ್ಶನ್ ಭಟ್ 99.60 ಪರ್ಸೆಂಟ್ಹೈಲ್ (6,468) ಅನೀಶ ನಾಯ್ಕ 99.56 ಪರ್ಸೆಂಟ್ಹೈಲ್ (7,076) ಸಾಧನೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ.
ಧ್ರುವಂತ್ ಎಸ್.ಎಂ 98.52 ಪರ್ಸೆಂಟ್ಹೈಲ್, ವಿನೀತ ಚವಾಣ್ 98.04 ಪರ್ಸೆಂಟ್ಹೈಲ್, ಆಕಾಶ ರಾಥೋಡ್ 97.61 ಪರ್ಸೆಂಟ್ಹೈಲ್, ಪ್ರೀತಮ್ ಚೌಹಾನ್ 96.46 ಪರ್ಸೆಂಟ್ಹೈಲ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಭಜಂತ್ರಿ 96.38 ಪರ್ಸೆಂಟ್ಹೈಲ್, ಈಶಾನ್ ಶಾನಭಾಗ 96.08 ಪರ್ಸೆಂಟ್ಹೈಲ್, ನಂದನ್ ಹೆಗ್ಡೆ 95.39 ಪರ್ಸೆಂಟ್ಹೈಲ್, ರಜತ್ ಭಟ್ 95.36 ಪರ್ಸೆಂಟ್ಹೈಲ್, ಸೃಜನ್ ಪಾಟೀಲ 94.62 ಪರ್ಸೆಂಟ್ಹೈಲ್, ಪ್ರಣತಿ ಮೆಣಸುಮನೆ 94.37 ಪರ್ಸೆಂಟ್ಹೈಲ್, ಸಿಂಚನಾ ಭಟ್ 93.92 ಪರ್ಸೆಂಟ್ಹೈಲ್, ಭಾರ್ಗವ ಹೆಬ್ಬಾರ 93.62 ಪರ್ಸೆಂಟ್ಹೈಲ್, ಪ್ರಗತಿ ನರೋಣಿ 93.40 ಪರ್ಸೆಂಟ್ಹೈಲ್, ಅನನ್ಯ ಪೂಜಾರ 93.11 ಪರ್ಸೆಂಟ್ಹೈಲ್, ನಿಹಾಲ್ ಗಳಗಿ 92.30 ಪರ್ಸೆಂಟ್ಹೈಲ್, ಸುಶಾಂತ್ ನಾಯ್ಕ 92.23 ಪರ್ಸೆಂಟ್ಹೈಲ್, ಪೂರ್ವಿ ಹೆಗಡೆ 92.04 ಪರ್ಸೆಂಟ್ಹೈಲ್, ಪ್ರೀತಮ್ ಯದಳ್ಳಿ 91.70 ಪರ್ಸೆಂಟ್ಹೈಲ್, ಮಾನಸ ದೇಶಪಾಂಡೆ 91.52 ಪರ್ಸೆಂಟ್ಹೈಲ್, ಆದರ್ಶ ಭಟ್ 91.44 ಪರ್ಸೆಂಟ್ಹೈಲ್, ಅಪೂರ್ವ ಹೆಗಡೆ 90.14 ಪರ್ಸೆಂಟ್ಹೈಲ್, ಸಚಿನ್ ಜ್ಯೋತಿಶಿ 90.85 ಪರ್ಸೆಂಟ್ಹೈಲ್, ನಿಶಾಂತ್ ನಂದವಾಡಗಿ 90.62 ಪರ್ಸೆಂಟ್ಹೈಲ್ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.