ಚಿತ್ತಾಪುರ; ಜ.31:ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದ ಕಲಬುರಗಿ-ಚಿತ್ತಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್’ನ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಜರುಗಿದೆ.
ಬಸ್ ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಚಿತ್ತಾಪುರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಜರುಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಬಸ್’ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 30 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಿಎಸ್’ಐ ಮಂಜುನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಬಸ್’ನ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಲಾಕ್’ನಿಂದ ಅಪಘಾತ; ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆಗೆ ಗಾಯ
ಚಿತ್ತಾಪುರ; ಜ.31:ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದ ಕಲಬುರಗಿ-ಚಿತ್ತಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್’ನ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಜರುಗಿದೆ.