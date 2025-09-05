ಎರಡು ಬೈಕ್ ಗಳ ಮಧ್ಯ ಅಪಘಾತ: ಓರ್ವ ಸವಾರ ಸಾವು ಓರ್ವನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ

ಜಮಖಂಡಿ:ಸೆ.5: ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ ಕಡಕೋಳ ರಸ್ತೆಯ ಮೀನಾಳ ಸೇತುವೆ ಹತ್ತಿರ ಎರಡು ಬೈಕ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಓರ್ವ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಜರುಗಿದೆ.
ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಡಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ 36 ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂಬ್ಬಣ್ಣ.ತಂದೆ ಗಂಗಪ ಮರಾಠೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹನಮಂತ.ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಗೊಂಗನವರ ಇತನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಎದುರು ಬರವ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ರವಿ.ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮುತ್ತಕ್ಕನ್ನವರ ಹಾಗು ಆತನ ತಾಯಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಜಮಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೆÇೀಲಿಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ