ಸಿಯುಕೆ-ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಂಪನಿ ಕೀಸೈಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಡುವೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಒಪ್ಪಂದ

By
Kalaburgi_Newsroom
-

ಕಲಬುರಗಿ,ಆ.28: ಸಿಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್‍ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕೀಸೈಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿರುವದು ಸ್ವಾಗತ ಎಂದು ಸಿಯುಕೆ ಕುಲಪತಿ ಪೆÇ್ರ. ಬಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಹೇಳಿದರು. ಅವರುಅಮೇರಿಕನ್ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಯಾದ ಕೀಸೈಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂಬರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕಾ ಕೋರ್ಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ; ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸು ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಈ ಕೇಂದ್ರವು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಇದು ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕೀಸೈಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಾದ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೆಜರ ಯಸ್ವಿಂದರ್ ಪುರಿ ,ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಕೀಸೈಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್‍ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಲಿಮ್,ಕುಲಸಚಿವ ಪೆÇ್ರ. ಆರ್. ಆರ್. ಬಿರಾದಾರ್, ಡಾ. ರಾಜೀವ್ ಜೋಶಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.ಕೀಸೈಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್‍ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಿಯುಕೆಗೆಗೆ 1.56 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು.
ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಯೋಜಕ ಡಾ. ವಿರೇಶ ಕಸ್ಬೆಗೌಡರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು, ಡಾ. ಭರತ್ ಕುಮಾರ್, ಡಾ. ಪರಮೇಶ ಮತ್ತು ಡಾ. ಪಾಂಡುರಂಗ ಪ್ರಸಾದ್, ಡಾ. ರಾಘವೈಹ್, ಡಾ. ಎ. ಎನ್. ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಮದೊರೈ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

