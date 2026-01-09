ಕಲಬುರಗಿ,ಜ.9:ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೈಕ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಂಘದ (ಎಬಿಆರ್ಎಸ್ಎಂ ) ನಿಯೋಗವು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧಮೇರ್ಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಟಿಇಟಿ) ಕುರಿತು ಸಿವಿಲ್ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1385/2015 ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ 01.09.2025 ರಂದು ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪಿನ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತು ಎಂದು ಸಿಯುಕೆ ಎಬಿಆರ್ಎಸ್ಎಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೆÇ್ರ. ಚನ್ನವೀರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನೇಮಕಾತಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟಿಇಟಿ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯೋಗವು ಗಂಭೀರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು, ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ, ಅದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 12 ಲಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ, ಹಿರಿತನ, ಬಡ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ನಿಯೋಗವು ಹೇಳಿದೆ.
23.08.2010 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ (ಎನ್ಸಿಟಿಇ) ಅಧಿಸೂಚನೆಯು, ಒಂದರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೇಮಕಗೊಂಡ ಶಿಕ್ಷಕರು ಟಿಇಟಿಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯೋಗವು ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಅರ್ಹತೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಅನುಭವಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಹಾಸಂಘವು ಹೇಳಿದೆ.
ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಮೊದಲು ನೇಮಕಗೊಂಡ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹಿರಿತನ, ಘನತೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ತೀರ್ಪನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿ ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮಹಾಸಂಘವು ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿತು.
ಟಿಇಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಂಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯ (ಎನ್ಸಿಟಿಇ) ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲಿತ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನದಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿಯೋಗವು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿತು, ಜೊತೆಗೆ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿಸಲು ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಎಬಿಆರ್ಎಸ್ಎಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೆÇ್ರ. ನಾರಾಯಣ್ ಲಾಲ್ ಗುಪ್ತಾ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೀತಾ ಭಟ್, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಕಪೂರ್. ಸಹ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗುಂತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಎಸ್. ಶಿವಾನಂದ ಸಿಂಧನಕೇರ, ಮಹೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಮಾಲಿ, ಪೆÇ್ರ. ಹನುಮಂತ್ ರಾವ್, ದೇಸಿಯ ಆಸ್ರಿಯಾರ್ ಸಂಗಮ್ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಪೆÇ್ರ. ಚನ್ನವೀರ ಆರ್ ಎಂ ಹೇಳಿದರು.
