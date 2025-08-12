ಆ ೨೯ ರಂದು ಅಬೀರ್ ಗುಲಾಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ

ಮುಂಬೈ, ಆ. ೧೨-ಅಬೀರ್ ಗುಲಾಲ್ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಾದಗಳಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ವಾಣಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಟ ಫವಾದ್ ಖಾನ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ನಂತರ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಉದ್ವಿಗ್ನಗೊಂಡವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕಲಾವಿದರ ನಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯರು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಬಿರ್ ಗುಲಾಲ್ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೯ ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕಲಾವಿದರ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧದಿಂದಾಗಿ, ಚಿತ್ರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ, ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್ ಅವರ ಸರ್ದಾರ್ಜಿ ೩ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದವಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಟಿ ಹನಿಯಾ ಆಮಿರ್ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ತಯಾರಕರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಈಗ ಅಬಿರ್ ಗುಲಾಲ್ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಅಬಿರ್ ಗುಲಾಲ್ ಚಿತ್ರವು ಮೇ ೯, ೨೦೨೫ ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ, ಭಾರತ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ನಡೆಸಿದೆ ಅದರ ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತು. ಯಾವುದೇ ಕಲಾವಿದ ನೆರೆಯ ದೇಶದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಂಘಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದವು.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅಬೀರ್ ಗುಲಾಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅದನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು ೯ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಫವಾದ್ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅವರು ಸೋನಮ್ ಕಪೂರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಖೂಬ್ಸೂರತ್ ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಪೂರ್ & ಸನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏ ದಿಲ್ ಹೈ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫವಾದ್ ಅವರ ಪುನರಾಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯು ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.