22 ರಂದು ಅಬ್ಬೆ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯರ ಜಾತ್ರೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ಫೆ 18: ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಬ್ಬೆ ತುಮಕೂರು ಸಿದ್ಧಿಪುರುಷ ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯರ 72ನೆಯ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಫೆ. 22 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6.30ಕ್ಕೆ ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ.ಡಾ. ಗಂಗಾಧರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಿದ್ದತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿವೆ
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಿಪುರುಷ ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯರ ಪುರಾಣ ಫೆ. 11 ರಂದು ಪ್ರಾಂಭವಾಗಿದೆ.ಫೆ. 21 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪುರಾಣ ಮಹಾ ಮಂಗಲಗೊಳ್ಳುವುದು.
ಸಕಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ, ಸದ್ಗುರು ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪುನೀತರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ವಕ್ತಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವರಾಜ ಶೀಲವಂತ ಅಂಬುಲಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲಬುರಗಿ,ಫೆ 18: ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಬ್ಬೆ ತುಮಕೂರು ಸಿದ್ಧಿಪುರುಷ ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯರ 72ನೆಯ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಫೆ. 22 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6.30ಕ್ಕೆ ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ.ಡಾ. ಗಂಗಾಧರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಿದ್ದತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿವೆ