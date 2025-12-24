ಬೀದರ್:ಡಿ.೨೪:ಅಬಾಕಸ್ನಿಂದ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಏಕಾಗ್ರತೆ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನ್ಶುಲ್ ರಜನೀಶ್ ವಾಲಿ ಹೇಳಿದರು.
ಜಿನಿಯಸ್ ಅಬಾಕಸ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಪೂಜ್ಯ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು ರಂಗ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ೯ನೇ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಅಬಾಕಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಅಬಾಕಸ್ ಗಣಿತ ತರಬೇತಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಈ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಚುರುಕಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಬಾಕಸ್ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲು, ತಕ್ಷಣ ಯೋಚಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೈನಿಕ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಪ್ಪ ಸಿಕೇನಪುರ ಹೇಳಿದರು.
ಅಬಾಕಸ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವೇಗ, ನಿಖರತೆ ಹಾಗೂ ಶಿಸ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಹಾವಗಿರಾವ್ ಮೈಲಾರೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅಬಾಕಸ್ ತರಬೇತಿ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೋಟರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಝೋನ್ ಸಹಾಯಕ ಗವರ್ನರ್ ಹಾವಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.
ಅಬಾಕಸ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸ್ತಂಭವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಿನಿಯಸ್ ಅಬಾಕಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಶ್ವಿನಿ ಕುದುರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಭುಲಿAಗ ಕುದುರೆ, ಭಾಲ್ಕಿಯ ಭಾರತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಚಿತ್ರಾ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಮೇಲ್ವಿನ್ ಬಾಬಿ ಮರ್ಜಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಬಾಕಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಂಧ್ಯಾರಾಣಿ ಪಾಟೀಲ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೂಲಗೆ, ರೂಪಾ ಪಾಟೀಲ, ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಜಿನಿಯಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಮುಕ್ತಾಂಜಲಿ ಹಿರೇಮಠ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.
