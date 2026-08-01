Saturday, August 1, 2026
Facebook Instagram Mail X Youtube
Home ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ವಾಹನ ಅಪಘಾತ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಮಗ್ರ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಎಪಿ ಆಗ್ರಹ

ವಾಹನ ಅಪಘಾತ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಮಗ್ರ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಎಪಿ ಆಗ್ರಹ

By
Kalaburgi_Newsroom
-

ಕಲಬುರಗಿ, ಆ.೧- ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಮಗ್ರ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ೧೨ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕಲಬುರಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಎಎಪಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶೇಖರ ಸಿಂಗ್ ಕಲಬುರಗಿ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟಿçÃಯ ಹೆದ್ದಾರಿ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸುವ ಬ್ಲಾö್ಯಕ್ ಸ್ಟಾಟ್ ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತ್ವರಿತ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು, ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು, ಅತಿವೇಗ ವಾಹನಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳ ಕುರಿತು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಪಾಠ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

© 2025 Copyright of Sanjevani. All Rights Reserved.