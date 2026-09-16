ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆರಾಧಕರು ಪೂಜ್ಯ ಡಾ.ಅಪ್ಪ

ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.16: ಪೂಜ್ಯ ಡಾ.ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಪರಿಸರಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಗೋದುತಾಯಿ ಬಿ.ಎಡ್. ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಡಾ.ಸುಂದರಬಾಯಿ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ 40 ದಿನಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪೂಜ್ಯ ಡಾ. ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ/ಪರಿಸರ ಆರಾಧನೆ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, “ಇವನಾರವ ಇವನಾರವನೆನ್ನದೆ ಇವ ನಮ್ಮವ ಇವ ನಮ್ಮವನೆನ್ನಿ” ಎಂಬ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಡಾ. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿದರು.
ಕಲಬುರಗಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಕೆರೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹಸಿರಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಕೊಡುಗೆ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಬರಡಾಗಿದ್ದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಮೂಡಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಪೂಜ್ಯರು ಪಶು, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ, ಅಹಾರವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಪೂಜ್ಯ ಡಾ. ಅಪ್ಪ ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಜೀವದಯೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಪೂಜ್ಯ ಡಾ. ಅಪ್ಪ ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಪಡೆಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮರಳಿ ಕೊಡುವುದೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಮರ ನೆಡುವುದು, ನೀರು ಉಳಿಸುವುದು, ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು, ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲಿನ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಗೌರವದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.16: ಪೂಜ್ಯ ಡಾ.ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಪರಿಸರಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಗೋದುತಾಯಿ ಬಿ.ಎಡ್. ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಡಾ.ಸುಂದರಬಾಯಿ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.