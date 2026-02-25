ಮುದ್ರಣ ರಹಿತ ಜಗತ್ತು ಊಹಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ

ಕಲಬುರಗಿ: ಫೆ.25:ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ, ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ದೊರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಮುದ್ರಣ ಅಗತ್ಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುದ್ರಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜ್ಞಾನದ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದೊಡನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಲೀಸಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕ,ರಾಜಕೀಯ,ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಸಂಚಲನ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತಿಳಿಯದೇ, ಆದಿ ಮಾನವನಂತೆ ಬದುಕುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತಿತ್ತು. ಮುದ್ರಣ ರಹಿತ ಜಗತ್ತು ಉಹಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಎಚ್.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.
ನಗರದ ಪ್ರಕಾಶ ಏಷಿಯನ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿನ ‘ಎಸ್.ಡಿ.ಮಠಪತಿ ಪ್ರಿಂಟರ್’್ಸ ಮತ್ತು ‘ಮಹಾನಂದ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್’ನಲ್ಲಿ ‘ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಬಳಗ’ದ ವತಿಯಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ‘ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುದ್ರಕರ ದಿನಾಚರಣೆ’ಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರದ ಜನಕ ಜೋಹಾನ್ಸ್ ಗುಟೆನಬರ್ಗ್ರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ’ ಪುಷ್ಪನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಅಗ್ನಿ, ಆಕಾಶ, ಭೂಮಿಗಳೆಂಬ ಪಂಚಭೂತಗಳ ನಂತರದ 6ನೇ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿ ಮುದ್ರಣ ಎಂಬುದು ಇಂದಿನ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಮುದ್ರಣರಹಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಹೇಗಿರಬಹುದಿತ್ತೆಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಮುದ್ರಣದ ಮಹತ್ವ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಪ್ರತಿ ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದಲ್ಲವೊಂದು ರೀತಿಯ ಮುದ್ರಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಭೌಗೋಳಿಕೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ, ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಅಗತ್ಯ. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ, ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲು ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮುದ್ರಣ ಶಾಶ್ವತ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದÀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನನ್ಯವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶ್ರೀಶೈಲ ಡಿ.ಮಠಪತಿ ನರೋಣಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಜೋನ್ಸ್ ಗುಟೆನಬರ್ಗ್ ಅವರು ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣ ಕಾರ್ಯ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಜೋಡಿಸಿ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಲು ಸಾಕ್ಷಷ್ಟು ಸಮಯ, ತಾಳ್ಮೆ, ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ ವ್ಯಾಪಕ ಬಳಕೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದಾಗಿ ಮುದ್ರಣ ಕಾರ್ಯ ಸರಳ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕೂಡಾ ಹೌದು. ಮದ್ರಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಳಗದ ಸೇವೆ ಅಮೋಘವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ, ಚಿಂತಕÀ ಶಿವಯೋಗೆಪ್ಪಾ ಎಸ್.ಬಿರಾದಾರ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಜಗದೀಶ್ ಡಿ.ಮಠಪತಿ, ಶರಣು ಸಾವಳಗಿ, ವೀರೇಶ್ ಎಂ.ಕೆ., ಶಂಭುಲಿಂಗ ಕೆ.ಹೊಚನಳ್ಳಿಕರ್, ಅಭೀಪ್ ಷಾ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರಿದ್ದರು.
ಕಲಬುರಗಿ: ಫೆ.25:ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ, ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ದೊರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಮುದ್ರಣ ಅಗತ್ಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುದ್ರಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜ್ಞಾನದ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದೊಡನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಲೀಸಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕ,ರಾಜಕೀಯ,ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಸಂಚಲನ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತಿಳಿಯದೇ, ಆದಿ ಮಾನವನಂತೆ ಬದುಕುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತಿತ್ತು. ಮುದ್ರಣ ರಹಿತ ಜಗತ್ತು ಉಹಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಎಚ್.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.