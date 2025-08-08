ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಿದ ಡೋಣಿ ನೀರು

ತಾಳಿಕೋಟೆ:ಅ.8: ವಿಜಯಪುರ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರರಂದು ಬಿದ್ದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹರಿದು ಬಂದ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡದಿಂದ ತಾಳಿಕೋಟೆಗೆ ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ರೀಟಿಷರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರವಾಹ ನುಗ್ಗಿದ್ದರಿಂದ ವಿಜಯಪುರ, ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಇನ್ನಿತರ ಪಟ್ಟಣ ನಗರಗಳಿಗೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್ಗಳ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪರದಾಡುವಂತಾಯಿತು.
ಇದೇ ರಸ್ತೆ ಗುಂಟಾ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದವಾಗಿರುವ ಲಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಟಿಪ್ಪರಗಳು ಹಾಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಟೆಂಪು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇವುಗಳ ಓಡಾಟವು ಸಹ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಗುರುವಾರ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಾಳಿಕೋಟೆ ವ್ಹಾಯಾ ಮೂಕೀಹಾಳ ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿರುವ ಬೃಹತ್ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಸುಗಳು ಹಾಗೂ ಲಾರಿ ಟಿಪ್ಪರಗಳು ಈ ಮಾರ್ಗಗುಂಟಾ ಹಾಯ್ದು ಸುಮಾರು 10 ಕೀಲೋ ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಮಿಸುವದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇದೇ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನಗಳು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬೃಹತ್ ಆಕಾರದ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ದವರೆಗೆ ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಯಿತಲ್ಲದೇ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಬಸ್ಸುಗಳು ಅದೇ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿತು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು ಅರೀತ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗ ಪಿಎಸ್ಐ ಆರ್.ಎಸ್.ಭಂಗಿ, ಪಿಎಸ್ಐ ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಖೋತ್ ಅವರು ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ದಾವಿಸಿ ಬಂದು ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಿ ಜಾಮ್ ಆದ ಟ್ರಾಪಿಕ್ನ್ನು ಸಡಿಲುಗೊಳಿಸಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ಕಾಲ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದೇನು ಕಡಿಮೇನಲ್ಲಾ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಹೊತ್ತ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾಳಿಕೋಟೆ ಹಡಗಿನಾಳ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ವಾಹನಗಳು ತಿರುಗಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ಈ ಜನದ್ದಟ್ಟನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪಿಎಸ್ಐ ಖೋತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನದ ಸೈರಾನ್ದಿಂದ ಏಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಕೀಲೋ ಮೀಟರ್ದವರೆಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದರಲ್ಲದೇ ಮೂಕೀಹಾಳ ಸಮಿಪವಿರುವ ಸೋಗಲಿ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿಯೂ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಜಾಮ್ಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ನಿಂತು ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು.
ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ :- ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು 30 ಜನ ಪೊಲೀಸ್ರು 10 ಜನ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳು 3 ಜನ ಎಎಸ್ಐಗಳು ಹಾಗೂ 4 ಜನ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಈಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಇಬ್ಬರು ಪಿಎಸ್ಐಗಳು ಒಂದೆರಡು ಪೊಲೀಸ್ರೊಂದಿಗೆ ಈ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಜಾಮ್ನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿತು.
ಸಿಥಿಲಗೊಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ವಾಟರ್ಸ್ :- ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಂತಹ ಸುಮಾರು 24 ಕ್ವಾಟರ್ಸ್ಗಳು ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು ಇವುಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿವೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಅನಾಹುತಗಳು ಸಂಬವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಈ ಕ್ವಾಟರ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರಲಾರದು.
ಈ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ 14 ಕ್ವಾಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಅವು ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದ್ದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಲಿವೆ ಏನೇ ಇರಲಿ ತಾಳಿಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು ಭರದಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 40 ರಿಂದ 50 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಇದುದ್ದರಿಂದ ಈ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಲಿ ಕೂಡಲೇ ಏಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ವಾಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವದರೊಂದಿಗೆ ತಾಳಿಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಇತಿಹಾಸ ಕಾಪಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ಜನಾಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
