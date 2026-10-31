ಜನಮನ ಸೂರ ಗೊಂಡ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ: ಶ್ರೀ ಬಿ ಎಸ್ ಅವಟಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಚಾಂದ ಕವಟೆ ದಂಪತಿಗಳ ಮಗನಾದ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಈತನು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಅಪಾರವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಸ್ಥಳೀಯ ಈರಕಾರ ಮುತ್ಯಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಪಂದನ ಬಳಗ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಅನೇಕ ಗೀತೆಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಡಿದರು ಅದರಂತೆ ಸುಖಮ ಸಂಗೀತದ ಗೀತೆಗಳು ರಾಗಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಡಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆಗೊಳಿಸಿದರು ಅದರಂತೆ ಸೇರಿದ ಜನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಸಿದ್ದೇಶನ ಗೆಳೆಯನಾದ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಮಠಪತಿ ಸಹ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಸಂಗೀತದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದನು ಇಬ್ಬರು ಕಲಾವಿದರು ಸೇರಿದ ಜನರ ಇವರ ರಾಗಕ್ಕೆ ತಲೆದೂಗಿದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವಗೀತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಚನಗಳನ್ನು ಹಾಡಲಾಯಿತು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸ್ಪಂದನ ಬಳಗದ ಅವರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು