ಕಲಬುರಗಿ,ಆ.22-ಮಕ್ಕಳಾಗದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಮನನೊಂದು ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಕಾಳನೂ ಸೀಮಾಂತರದ ಕಂಕರ್ ಮಶೀನ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರುವ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಕಪನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮನೋಹರ ತಂದೆ ಹಾಶಪ್ಪಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕಾಶಪ್ಪಾ ಕೋಲಾರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು.
ಮನೋಹರ ಮಕ್ಕಳಾಗದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ನೊಂದು ಮದ್ಯದ ಚಟಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ವಿಷ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳಾಗದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಮನನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ
