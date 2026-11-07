ಕಲಬುರಗಿ: ಪ್ರತಿವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ಇಲ್ಲೊಂದು ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜನವಸತಿಯಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿದುಹೋಗುವ ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಮಟ್ಟದ ಪಟಾಕಿ ಮಾರಾಟ ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ನವೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ.
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡ್ರಾಮಿಯಿಂದ ಮಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ,ದುಮ್ಮದ್ರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸವುಳಹಳ್ಳದ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಕಾಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮುಡಿಜಟ್ಟೆಪ್ಪ ದೇವರ ಗುಡಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಜಟ್ ಪಟ್ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುವದು.
ಜಾತ್ರೆಯ ದಿನ ಕಾಚಾಪುರದಿಂದ ಮುಡಿಜಟ್ಟೆಪ್ಪ ದೇವರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ, ಕಳಸ, ಡೊಳ್ಳುಮೇಳ ಬರುವದು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಾದ ಮಳ್ಳಿ, ದುಮ್ಮದ್ರಿ, ವಡಗೇರಿ,ನಾಗರಹಳ್ಳಿ, ಐನಾಪುರ, ಸುಂಬಡ, ಮಾಗಿಣಗೇರಿ, ಕುಳಗೇರಿ ಮೊದಲಾದ ಹಳ್ಳಿಗಳ ರೈತಾಪಿವರ್ಗದ ಜನರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು.
ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದವರು ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಂದ ಬುತ್ತಿ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹಳ್ಳದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಹಬ್ಬದ ಊಟ ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಹೈದರು ಬೆಂಡುಬತ್ತಾಸು, ಜಿಲೇಬಿ, ಕರದಂಟು, ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಭಜಿ ಮೊದಲಾದ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತ ,ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೋಜು ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ.ಕೊಳಲು ಸೀಟಿ ಊದುತ್ತ ಖುಷಿಪಡುತ್ತಾರೆ.
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರವಿಕೊಂಡು ಪಟಾಕಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತವರಿಂದ ಪಟಾಕಿ (ಪಟಾಕಿಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೋಟೆ,ಅಥವಾ ಮದ್ದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ) ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹಚ್ಚಿ ಕೇಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜನಜಾತ್ರೆ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಕತ್ತಲಾವರಿಸಿದಂತೆ ಗೌಜುಗದ್ದಲ ಮಾಯವಾಗಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆದೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ನೀರವಮೌನ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಲಬುರಗಿ: ಪ್ರತಿವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ಇಲ್ಲೊಂದು ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜನವಸತಿಯಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿದುಹೋಗುವ ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಮಟ್ಟದ ಪಟಾಕಿ ಮಾರಾಟ ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ನವೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ.