ದ್ಯಾವಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳ ಅದ್ದೂರಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ

ಬೆಂಗಳೂರು,ಜೂ. ೬: ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೊಂಡೇಬಾವಿ ಹೋಬಳಿಯ ತರಿಧಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದ್ಯಾವಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅಂಬಾಭವಾನಿ, ಮರಿಗಮ್ಮ, ಶ್ರೀದುರ್ಗಮ್ಮ ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ದೇವಿ,ಶ್ರೀ ಪಿಳೇಕಮ್ಮ,ಶ್ರೀ ಸಪ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಲಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಜರುಗಲಿರುವ ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ನೆಂಟರು, ಸ್ನೇಹಿತರು,ಬಂಧುಬಾಂಧವರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮನೆಗೆ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು ತಳಿರು ತೋರಣ ಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ದೇವಿಯಕೃಪೆಗೆಪಾತ್ರರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.ದಿನಾಂಕ೮-೦೬-೨೦೨೬( ಸೋಮವಾರ) ಸಂಜೆ ೪.೦೦ ಗಂಟೆಗೆ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ,ವೀರಗಾಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಊರಿನ ರಾಜ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ರಥದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ.ದಿನಾಂಕ :೦೯-೦೬-೨೦೨೬( ಮಂಗಳವಾರ) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೮:೦೦ ಗಂಟೆಗೆ ಗ್ರಾಮದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಂತರ ೯:೦೦ ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಮರಿಗಮ್ಮ, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಕಳಸಾ ಮತ್ತು ಆರತಿಗಳು, ನಂತರ ೧೦:೦೦ ಗಂಟೆಗೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಪಿಳೇಕಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಕಳಸ ಮತ್ತು ಆರತಿಗಳು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೧೨:೩೦ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸಪ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಕಳಸಾ ಮತ್ತು ಆರತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು,ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ದೇವಿಯರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕೆಂದು ದ್ಯಾವಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಯುವಕರ ಬಳಗದವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.