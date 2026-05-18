ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮೇತ್ರಿ

ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ:ಮೇ.೧೮: ರಾಜ್ಯದ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಕವಿಗಳಿಗೆ ನಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಪಟ್ಟಣದ ವಿರಕ್ತ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ರಂಥ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು ನಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ೨೫ ವರ್ಷ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಮಾಂತೇಶ್ ಸಂಗಮ ಅವರು ಬರೆದ ರಜತ ಸ್ಮರಣೆ ಗ್ರಂಥ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀ ಮಾಂತೇಶ್ ಸಂಗಮ್ ಅವರು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ ನಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ೨೫ ವರ್ಷ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊAಡು ಬರುವುದು ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲವೇ ಯುವ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನರ ಕವಿಗಳು ಕವಿತ್ರಿಯರು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಂಗಮ್ ಅವರು ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣವರ ಸ್ಮಾರಕ ಮಾಮ್ಲೆದಾರ್ ಸಿಂಹಾಸನ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಈಗ ನೂರಾರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿನಗಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡು ಆದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡು ಇವರಲ್ಲಿ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಗುಣವಿದೆ ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ನಂದೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೊAದು ಶಿವಾನುಭವ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದರು ಗ್ರಂಥ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಪ ಗು ಸಿದ್ದಾಪುರ ಶ್ರೀ ಮಾಂತೇಶ್ ಸಂಗಮ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ರಜತ ಸ್ಮರಣ ಗ್ರಂಥವು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ದಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಿಂಹಾಸನ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀವನೋದ್ಧಾರ ಸವಿಸ್ತಾರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಂಡೆ ವಜೀರ್ ಹನುಮಪ್ಪ ನಾಯಕ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಈ ಗ್ರಂಥ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವ ಹನಿಗವನಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡುವಂತಾಗಿವೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಗ್ರಂಥ ಉತ್ತಮ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮಾಸದಂತೆ ಅಳಸ ದಂತೆ ಇರಬೇಕು ನಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆಯು ತಾನು ಬೆಳೆದಂತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ೧೫ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ತೋಂಟದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮರು ಜೀವ ನೀಡಿದರು ನಂತರ ಪ ಗು ಹಳಕಟ್ಟೆಯವರು ವಚನಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನೇ ಮುಡುಪಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಪಿ ಎಲ್ ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಈರಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರಿ ಇದ್ದರೆ ಅಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಯತ್ತಿನಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣವರ ಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವುದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಮಾಂತೇಶ್ ಸಂಗಮ ಅವರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವೆ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನಿಧ್ಯತೆ ವಹಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಮ ನೀ ಪ್ರ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ಹಡಪದ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಸಂಗಮ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಮುರುಗೇಶ್ ಸಂಗಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಎ???ಸ್ ಯರನಾಳ ಗುರು ಮಾತೆಯರು ನಡೆಸಿದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಲೇಖಕರನ್ನು ಗ್ರಂಥ ಕರ್ತರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು ಶ್ರೀ ಲ ರು ಗೊಳಸಂಗಿ ಶ್ರೀ ಕೆ ಗಂಗಾಧರ ಶ್ರೀ ಪಿ ಎಲ್ ಹಿರೇಮಠ ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಿರಿಜಾ ಪಾಟೀಲ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ ಕೆಡದ ಶ್ರೀ ಯುವರಾಜ್ ಮಾದನ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾ ಚೌರಿ ಶ್ರೀ ಮುರುಗೇಶ್ ಸಂಗಮ ಇವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ನಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಮಾಂತೇಶ್ ಸಂಗಮ ಅವರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು