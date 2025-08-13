ಮುಂಜಾವಿಗೊಂದು ನುಡಿಕಿರಣಗಳ ದರ್ಶನ :ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ

ಕಲಬುರಗಿ,ಆ.13 : ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ ವಿ. ಪಾಟೀಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಸರ್ವಜ್ಞ ಹಾಗೂ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಜ ಕಾಲೇಜು ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಡೋಜ ಡಾ. ಶಿವರಾಜ ವಿ. ಪಾಟೀಲ ವಿರಚಿತ ಮುಂಜಾವಿಗೊಂದು ನುಡಿಕಿರಣಗಳ ದರ್ಶನ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ 11 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಎರಡನೇ ದಿವಸದಂದು ಪ್ರವಚನಯೋಗಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮುದಗಲ್ ಇವರು ಪ್ರವಚನ ನೀಡುತ್ತ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಡೋಜ ಡಾ. ಶಿವರಾಜ ವಿ. ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿ ಮೃದು ನುಡಿಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭವ್ಯ ಭಾರತ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗುವಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ, ಬುದ್ದಿವಂತರಾಗಿ, ಸದಾಚಾರಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕ ಬೇಕಾದರೆ ಯುವಕರ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಅನುಭವ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದೇ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೃದು ನುಡಿಯನ್ನು ನುಡಿಯುತ್ತಿರಬೇಕು. ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ಗುರು-ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ, ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ರೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಾ. ಶಿವರಾಜ ವಿ. ಪಾಟೀಲರು ‘ಮಾತು ಬೆಳಕು, ಮಾತು ಬೆಂಕಿ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಬೆಳಗಲು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದಿರಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ನಮ್ಮ ನುಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೋವಾಗದಂತೆ ಬದುಕು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಇರುವುದು ಮೃದುನುಡಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ, ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಗಾದೆ ಇದೆ.
ಉತ್ತಮ ನುಡಿಯ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ಮಾತುಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ, ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಇಹ-ಪರ-ಸಕಲ ಸಂಪದವು ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವದೇ ರೀತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಪಾಲಕರ ತ್ಯಾಗ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನರಿತು ಉತ್ತಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಬಂಗಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
