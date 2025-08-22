ಮುಂಜಾವಿಗೊಂದು ನುಡಿಕಿರಣಗಳ ದರ್ಶನ :ಸಮಾರೋಪ

ಕಲಬುರಗಿ,ಆ.22: ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ ವಿ. ಪಾಟೀಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಸರ್ವಜ್ಞ ಹಾಗೂ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಕಾಲೇಜು ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಡೋಜ ಡಾ. ಶಿವರಾಜ ವಿ. ಪಾಟೀಲ ವಿರಚಿತ ಮುಂಜಾವಿಗೊಂದು ನುಡಿಕಿರಣಗಳ ದರ್ಶನ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ 11 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆಯ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನಯೋಗಿ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮುದಗಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತ, ಮುಂಜಾವಿಗೊಂದು ನುಡಿಕಿರಣ ಅದೊಂದು ಹೊಂಗಿರಣವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಬದುಕಿನ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಅಪರೂಪದ ಅನುಭವದ ನುಡಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡದ್ದು, ಕೇಳಿದವರಲ್ಲಿ, ಓದಿದವರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟುಮಾಡುವದಾಗಿದ್ದು ಈ ಕುರಿತು ಮಾಡಿದ ಹನ್ನೊಂದು ದಿನಗಳ ಪ್ರವಚನ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಧನ್ಯತೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಅಮೂಲ್ಯ ಬದುಕಿನ ಆನಂದದ ಕ್ಷಣ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ, ಪರಿಸರ, ಸೃಷ್ಠಿ, ಪಂಚಭೂತಗಳು, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು, ಮೊಗ್ಗು-ಹೂ ಅರಳುವದು ಮುಂತಾದ ಸೃಷ್ಠಿ ಸಹಜ ಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಹಾಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ದಿನಗಳ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ತಾವು ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳ ಕಿರಣದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನ ಕಿರಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧಕರಾಗಬೇಕು ಎಂದರು. ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಶಿಲ್ಪಿಗಳಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆದರ್ಶದ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿದ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿನಯವಂತಿಕೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಿರಲಿ. ಉತ್ತಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಬೇಕೆಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಶಿವರಂಜನ್ ಸತ್ಯಂಪೇಟ ,ವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ. ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ಜಿ. ಪಾಟೀಲ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ (ನಿವೃತ್ತ) ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ ವಿ. ಪಾಟೀಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಎಂ. ರಡ್ಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಪ್ರೊ. ಚನ್ನಾರಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಇಂದಿನ ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಪಾಲಕರ ಪರಿಶ್ರಮ ಅರಿತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆದು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಶಿಲ್ಪಿ ತಾವೆ ಆಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಡೋಜ ಡಾ. ಶಿವರಾಜ ವಿ. ಪಾಟೀಲ ಅವರ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳ ದರ್ಶನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಅವರಂತೆ ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕುಎಂದರು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗೀತಾ ಚನ್ನಾರಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಚನ್ನಾರಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ, ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಶಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವಿನೂತಾ ಆರ್.ಬಿ., ಅನಿತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಪ್ರಭುಗೌಡ ಸಿದ್ಧಾರೆಡ್ಡಿ, ಕರುಣೇಶ ಹಿರೇಮಠ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಗುರುರಾಜ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಡಾ. ವಿದ್ಯಾವತಿ ಪಾಟೀಲ ನಿರೂಪಸಿದರು. ವೀರೇಶಕುಮಾರ ಮಳಲಿ, ಬಸವರಾಜ ಹೊನ್ನಿಗನೂರ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿಸುವದು ಎಂಬ ನುಡಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ಇಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ನುಡಿದು ದಯೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ”
_ಮಹೇಂದ್ರ, ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶಿವರಾಜ ವಿ. ಪಾಟೀಲರ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸತತ 11 ದಿನಗಳ ಪ್ರವಚನದ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ನಡುವಳಿಕೆ, ಗುರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿವೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ನಾವೇ ಎಂದು ಅರಿತು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿತು.
- ಭೂಮಿಕಾ, ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ