ಹಿಪ್ಪರಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಉತ್ಸವ

ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.17: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಎಸ್.ಎನ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಶ್ರೀದೇವಿ( ದ್ಯಾವಮ್ಮ) ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು.
ಹಿಂದಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಸ್ಥಳಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಅಹೋ ರಾತ್ರಿ ಭಜನೆ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಜಾಗಣೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆನಂತರ ಸಿಂಗರಿಸಿದ ಅಲಂಕಾರಗೊಂಡ ರಥದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಊರ ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಭಾವಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಸ್ನಾನ ನಂತರ ಸರ್ಜೆಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲರ ಮನೆಯಿಂದ ತಂದ ಸೀರೆ ಆಭರಣಗಳು ತೊಡಿಸಿ ಉಡಿ ತುಂಬಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಿ ಶಂಕರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ನಡೂರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಹೂರ್ತಮಾಡಿದಳು
ನಂತರ ಊರ ಜನರೆಲ್ಲ ಕಾಯಿ, ಕರ್ಪೂರ, ನೈವಿದ್ಯ, ಹರಕೆ ತಿರಿಸಿದರು. ಕೆಲವರು ಉಡಿ ತುಂಬಿದರುಮತ್ತೆ ಕೆಲ ಭಕ್ತರು ಹರಕೆಯಂತೆ ದೀಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿದರು.
ರಾತ್ರಿ ನಡೂರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಚ್ಯಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘದಿಂದ ರೇಣುಕಾ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮೆ ಬೈಲಾಟ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಯಿತು. ದೇವಿಯ ರಥವು ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀ ದೇವಿಯು ತನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುವದರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳುವದು.ಜಾತ್ರೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಯಾವುದೇ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಯುದಿಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎತ್ತುಗಳಗೆ ರಜೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಳ್ಳಾಮವಾಸ್ಯೆಗೆ ಮೊದಲು ಬರುವ ಮಂಗಳವಾರ ಅಥವಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುವದು ಎಂದು ಗುರುರಾಜ.ಕೆ.ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
