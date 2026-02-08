ನೀರೆಯರು ಬೆರಗಾಗಿಸುವ ನೃತ್ಯಗಾರ

ಕಲಬುರಗಿ,ಫೆ.8: ಮೂವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ 2 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಕೂಚುಪುಡಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಏಕೈಕ ಕಲಾವಿದರಿವರು.ಇವರ ಹೆಸರು ಬಸವರಾಜ ಬಲಕುಂದಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರಗುಪ್ಪಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಲಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮವರು.
ಬಿ.ಎ. ಪದವಿ ಜೊತೆಗೆ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಮ್.ಎ ಹಾಗೂ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಚುಪುಡಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಕಲಾವಿದ ಧರಿಸುವ ನೀರೆಯ ವೇಷಕ್ಕೆ ನೀರೆಯರೇ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪಾತ್ರಗಳ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಅಪ್ಪಟ ಜವಾರಿ ಪ್ರತಿಭೆ. ಸದ್ಯ ಸಿರಗುಪ್ಪದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವ ಜ್ಯೋತಿ ಇಂಟರನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಗೂ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನೃತ್ಯನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ ಮಾಡಗನೂರ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಪಬ್ಲಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾಟ್ಯ ಮಯೂರಿ, ನಾಟ್ಯ ಕೌಮುದಿ, ನಾಟ್ಯ ತೇಜಸ್ವಿನಿ, ಕಲಾರತ್ನ ಇವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬಿರುದುಗಳು.
ಹೆಣ್ಣಿನಂತೆ ಅಭಿನಯಿಸುವದು ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಈ ನೋಟ ಮುಗ್ದತೆ,ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ, ಕಣ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ನಾಚಿಕೆ, ವೈಯಾರ ,ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮುಖಭಾವ ಹೊಮ್ಮಿಸುವದು ಸವಾಲೇ ಸರಿ.
ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷದಾರಿ ಪುರುಷ ಎಂದು ಎಂದಿಗೂ ಸಂಶಯ ಮೂಡದ ಹಾಗೆ ನರ್ತಿಸುವದು ಇವರ ವಿಶೇಷತೆ.
ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ, ಭಾಮಾ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಭಾಮ ,ಮೋಹಿನಿ ಬಸ್ಮಾಸುರದಲ್ಲಿ ಮೊಹಿನಿ, ಸೀತಾ ಸ್ವಯಂವರದಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ,ಪಾರ್ವತಿ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ,ಜೊತೆಗೆ ಕಿತ್ತೂರು ಚನ್ನಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ
ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಟಿ.ವಿ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಅಭಿನಯಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಹೊಂದಿರುವ ಇಂತಹ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ವೇದಿಕೆಗಳು ದೊರೆತು ಕಲೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಇಂತಹ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತಾಗಲಿ
-ಗುರುರಾಜ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ.
