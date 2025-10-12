ಅಪರಾಧ ಮುಕ್ತ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿ

ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.12 ನ್ಯಾಶನಲ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕರಪ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಆಪರೇಶನ್ ಕಮೀಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಯು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಆಯೋಗದಡಿ ನೋಂದಣಿಯಾದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದುಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡಾ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಕಚೇರಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. 15 ಜನರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿ ಇದ್ದು, ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬ್ಲಾಕ್ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ¨ ಅನೇಕ ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಮುಕ್ತ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಶನಲ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕರಪ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಆಪರೇಶನ್ ಕಮೀಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಎ.ಎಸ್ ಭದ್ರಶೆಟ್ಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವುದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪೆÇಲೀಸರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಭಯವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದು, ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆಯುವುದು, ಬಡವರ ಮತ್ತು ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ ಲಂಚವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಶೋಷಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬಲಿಪಶು ಜನರಿಗೆ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್. ದಾಖಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು, ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಜನರ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆಯಲು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಬಳಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ.
ಯಾರಿಗಾದರೂ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಸಹಾಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಭಾರತ ಕಾರ್ಯಧರ್ಶಿ ಶಾಮರಾವ ಪ್ಯಾಟಿ,ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ ಕಲಶೆಟ್ಟಿ ,ಬಿ.ಆರ್.ಚವ್ಹಾಣ,ವಿಜಯಕುಮಾರ ಬಿರಾದಾರ,ಶರಣಬಸಪ್ಪಾ ರಾಂಪುರೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
