ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶೇ ೭೬.೮ ಫಲಿತಾಂಶ

ಮಾಲೂರು ಏ೯:ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲಾವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ೨೧೧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ೧೬೨ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವ ಮೂಲಕ ೭೬.೮ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸಿದೆ.
ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ೨೦೨೫-೨೬ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲಾವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ೨೧೧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾದರಾಗಿ ೧೬೨ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ರಾಜ ಕೆ ೫೮೬ ಅಂಕಗಳು, ದೀಕ್ಷಿತ್ ಡಿ.ಎಸ್ ೫೮೨ ಅಂಕಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಕಿತ ೫೩೫ ಅಂಕಗಳು ಚಂದನ ಕೆಆರ್ ೫೩೨ ಅಂಕಗಳು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ೪೫೨ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶೇಕಡ ೭೬.೮ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬೋಧಕ ಬೋಧಕರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಲೂರು ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ೨೦೨೫ ೨೬ ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ೨೯೦ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ ೨೪೭ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಶೇಕಡ ೮೫.೧೭ ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸಿದೆ.
೨೦೨೫ ೨೬ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ೨೯೦ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಿ ೨೪೭ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದು ಕಲಾವಿಭಾಗ ಶೇಕಡ ೮೪.೨ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ ೭೪.೫ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ ಶೇಕಡ ೮೮.೦೪೬ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ೮೫.೧೭ ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸಿದೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ೫೮೪ ಅಂಕಗಳು, ಬಿಂದು ೫೭೫ ಅಂಕಗಳು, ಶಶಿಕಲಾ ೫೬೧ ಅಂಕಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಪ ೫೬೦ ಅಂಕಗಳು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಮಂಜುಳಾ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ..