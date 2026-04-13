Monday, April 13, 2026
Facebook Instagram Mail X Youtube
13.77 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 71 ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ವಾರುಸುದಾರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ

13.77 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 71 ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ವಾರುಸುದಾರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ

By
Kalaburgi_Newsroom
-

ಕಲಬುರಗಿ,ಏ.13-ಆಳಂದ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 7 ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳವಾದ ಮೊಬೈಲ್‍ಗಳನ್ನು ಸಿಇಐಆರ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ವಾರುಸುದಾರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್‍ಪಿ ಅಡ್ಡೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸಲು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಆಳಂದ ಉಪ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ 7 ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳವಾದ 13.77 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 71 ಮೊಬೈಲ್‍ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್‍ಪಿ ಮಹೇಶ ಮೇಘಣ್ಣನವರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಳಂದ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

© 2025 Copyright of Sanjevani. All Rights Reserved.