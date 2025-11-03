ಜೈಕನ್ನಡಿಗರ ಸೇನೆಯಿಂದ 70ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ:ಸಾದಕರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ

ಕಲಬುರಗಿ,ನ.3- ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಜೈ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸೇನೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಸರ್ದಾರ ವಲ್ಲಭಬಾಯಿ ಪಟೇಲ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 70ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಾದಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನಿಧ್ಯವನ್ನು ಜಿಡಗಾ ಅಚಲೇರಿ ಮಠದ ಪೂಜ್ಯ ಬಸವರಾಜೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಹಪುರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶಾಸಕ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಭವ್ಯ, ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಕಿರುತೆರೆಯ ನಟಿ ಸುಶ್ಮಿತಾಗೌಡ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ನಟಭಯಂಕರ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಥಮ್, ಸೇನೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದತ್ತು ಎಚ್.ಭಾಸಗಿ, ಹಿರಿಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದಸ್ತಿ, ಅಣ್ಣಾಪ್ಪಾ ಎಸ.ಜಿ, ಶಾಮ ನಾಟಿಕರ್, ಬಸವರಾಜ ದೇಶಮುಖ, ರಘೋಜಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಾದಕರಾದ ಡಾ.ಫಾರೂಕ ಅಹ್ಮದ ಮಣ್ಣೂರ, ಡಾ.ಬಸನಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್, ಶರಣು ಆರ್.ಪಾಟೀಲ, ಸಾಗರ ಆನಂದಿ, ಸಂತೋಷ ಸಿಂಧೆ ಗೊಂಧಳಿ, ಭೀಮರಾಯ ಎಂ, ಡಾ.ಅಸ್ಲಂ ಚೌಂಗೆ, ಡಾ.ಆನಂದ ನಾಯಕ, ಸೈಯದ ರೌಫ ಖಾದ್ರಿ, ಮಹಾದೇವಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸೇರುದಣತೆ ಹಲವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
ಜೈಕನ್ನಡಿಗರ ಸೇನೆಯ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಮಲ್ಲು ಆಲಗೂರ, ವಿಠಲ ವಾಲಿಕರ, ಹುಸೇನ್, ಸುಭಾಷ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಹೊಬಳಿ ಘಟಕಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
