68ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಧರಣಿ ನಿರತ ರೈತರ ಆಹೋರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಹನೂರು.ಜ.2:- ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ದಂಟಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ವಡಕೆಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ದಂಟಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ರೈತರ ಆಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ 67 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ 68 ನೇ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ.
ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂ. ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಕುರಟ್ಟಿ ಹೊಸೂರು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ದಂಟಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ 67 ನೇ ದಿನದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಶಾಸಕರು ಸಂಸದರು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಾ ಅಹೋ ರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು.
ದಿನಾಂಕ.: 27-10-2025 ರಿಂದ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ದಂಟಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನುಳಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ರೈತರು ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು 67 ದಿನ ಕಳೆದರೂ ಈ ಭಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು , ಸಂಸದರು , ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು , ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಧರಣಿ ನಿರತರು ಆರೋಪಿಸಿ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು.
ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಈಗಾಗಲೇ ಧರಣಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶಿಲ್ಪಾನಾಗ್ ಅವರು ಬಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಒಳಗೆ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದರು ಆದರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಬಂದಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎ.ಬಿ.ಸಿ.ಡಿ ಹೇಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ತುರ್ತಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸಿಗಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ ಆರ್ಪುದರಾಜ್ , ಸೂಸೈಮಾಣಿಕ್ಯಂ, ಪೌಲ್ ಧರ್ಮ ರಾಜು, ಲೂಕಾಸ್, ವಲ್ಲಬದಾಸ್, ಸೇಸುಸಗಾಯರಾಜು, ಚಾರ್ಲೆಸ್ ರಾಜ, ಮರಿಯಾ, ಜೂಲಿ, ಗ್ಲೋರಿಯಾ ಮೇರಿ, ಫಿಲೋಮಿನಾ,, ಅಸುಂದಮೇರಿ, ಅರುಣಾ, ಮದಲೈಯಮ್ಮಾಳ್, ಜಪಮಾಲೆ ಮೇರಿ, ಸಗಾಯಮೇರಿ, ಚಂದ್ರ, ಸೆಲ್ವ ಮೇರಿ, ರಾಕಿಣಿ ,ಸತ್ಯಾ, ಪೆರಿಯ ನಾಯಗಮ್ಮಾಳ್ ,ಅಂಥೋಣಿಯಮ್ಮಾಳ್, ಚಿನ್ನಪೆÇನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಇದ್ದರು.