ಕಲಬುರಗಿ,ಫೆ.17-ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಸುಲಿಗೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ನಗದು, ಕಾರು, ಬೈಕ್, ಮೊಬೈಲ್ ಸೇರಿ 26.11 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೊತ್ತದ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಡಾ.ಶರಣಪ್ಪ ಎಸ್.ಡಿ.ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುಲಿಗೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಗರದ ಎಂ.ಎಸ್.ಕೆ.ಮಿಲ್ ಜಿಲಾನಾಬಾದನ ಇಮ್ರಾನ್ ಶೇಖ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಶಾರುಕ್ ತಂದೆ ಖಾಜಾ ಶೇಖ್ (30), ಮಹಮ್ಮದ್ ಸಮೀರ್ ತಂದೆ ಶೇಖ್ ಮುನಿರೋದ್ದಿನ್ (22), ಮಹ್ಮದ್ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಗಿಣಿ ತಂದೆ ಮಕಬೂಲ್ ಶೇಖ್ (29) ಮತ್ತು ರುಕ್ಮೊದ್ದೀನ್ ಬಾಬು ತಂದೆ ನಜೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ (33) ಎಂಬುವವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 6 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 40 ಗ್ರಾಂ.ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ, ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಬೈಕ್, ಕಾರು ಸೇರಿ 12.25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ಚಾಕು, ಹತೋಡಿ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಗರದ ಚುನ್ನಾಬಟ್ಟಿಯ ಮಹ್ಮದ್ ಜಮೀರ್ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಬಸೀರಮಿಯಾ (25) ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 6 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, 50 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 40 ಗ್ರಾಂ.ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ, 16 ಸಾವಿರ ರೂ.ನಗದು ಸೇರಿ 6.66 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವತ್ತು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುಲಿಗೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಸರಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಕಾಶ ತಂದೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಬಾಳಿ (20) ಮತ್ತು ನಾಗರಾಜ ಅಲಿಯಾಸ್ ನಾಗು ತಂದೆ ಶರಣಬಸಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ (22) ಎಂಬುವವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 38 ಗ್ರಾಂ.ಚಿನ್ನ, ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸೇರಿ 7.20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
6 ಜನ ಸುಲಿಗೆಕೋರರು, ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳನ ಬಂಧಿಸಿ 26.11 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೊತ್ತದ ಸ್ವತ್ತು ಜಪ್ತಿ
