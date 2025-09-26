ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.26: ವಕೀಲರು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು, ದೀನದಲಿತರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುವ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಉದಾತ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಚ್.ಪಿ. ಸಂದೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗವು ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಕೀಲರ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ಬಿ.ಎ., ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ವೃತ್ತಿಯ ಸವಾಲುಗಳತ್ತ ಗಮನಸೆಳೆದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಂದೇಶ್ ಅವರು ಕಾನೂನು ಅಭ್ಯಾಸದ ಸಾಧಾರಣ ಆರಂಭದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನೀವು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿತರಾಗಿರಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪೆÇ್ರ. ಬಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯು ವಕಾಲತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಒಬ್ಬ ಕಕ್ಷಿದಾರ ನ್ಯಾಯದ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ವಕೀಲರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ನೇರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ, ಹಣವು ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.
ಕಾನೂನು ಅಧ್ಯಯನ ಶಾಲೆಯ ಡೀನ್ ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಎಂ. ಕುಬಕಡ್ಡಿ ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.ಡಾ.ಅನಂತ ಡಿ.ಚಿಂಚುರೆ ವಂದಿಸಿದರು. ಪೆÇ್ರ.ಚನ್ನವೀರ ಆರ್.ಎಂ., ಪೆÇ್ರ.ಬಸವರಾಜ ಡೋಣೂರ, ಡಿ.ರಾಮದುರೈ, ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ, ಡಾ. ರೇಣುಕಾ ಎಸ್.ಗುಬ್ಬೇವಾಡ, ಡಾ.ಜಯಂತ ಬೋರುವಾಳ, ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ರಾಗಿಣಿ ರಾಜಭೋರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.
ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.26: ವಕೀಲರು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು, ದೀನದಲಿತರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುವ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಉದಾತ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಚ್.ಪಿ. ಸಂದೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.