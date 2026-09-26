೫ ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಲಡ್ಡು ೧ ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟ

ಬಂದ್ಲಗುಡ,ಸೆ.೨೬-ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಬಂದ್ಲಗುಡ ಜಾಗೀರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೀರ್ತಿ ರಿಚ್ಮಂಡ್ ವಿಲ್ಲಾಸ್ನ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಐದು ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಗಣೇಶ ಪ್ರಸಾದದ ಲಡ್ಡೂ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲಾದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಗುಂಪು ಎಂಬ ಒಕ್ಕೂಟವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಈ ಲಡ್ಡೂವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ.
ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ೨೦೧೬ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಲಡ್ಡೂ ಹರಾಜು ಪದ್ಧತಿಯು ಇಂದು ಕೋಟಿಗಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಈ ಲಡ್ಡೂವನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ರಸಾದವೆಂದು ಭಾವಿಸದೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಹರಾಜಿನಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಣವನ್ನು ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ ವಿ ದಿಯಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಹಣವನ್ನು ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ರೋಗಿಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತು ಬಿನ್ನ ಲಾಭದಾಯಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣದಿಂದ ಏಳುನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.