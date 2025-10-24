ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.24-ಮನೆಯ ಬೆಡ್ರೂಮ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ 2.60 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 45 ಗ್ರಾಂ.ಬಂಗಾರದ ತಾಳಿ ಸರ ಕಳವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ತಾಜ್ಸುಲ್ತಾನಪುರ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ಶಿವಶಕ್ತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುವ ಶರಣಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶಶಿಕಲಾ ಬಿರಾದಾರ ಅವರು ಚೌಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆದಿದೆ.
45 ಗ್ರಾಂ.ಬಂಗಾರದ ತಾಳಿಸರ ಕಳವು
