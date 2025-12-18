ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.18-ಮನೆ ಕೊಂಡಿ ಮುರಿದು 41 ಗ್ರಾಂ.ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮತ್ತು 3.20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ನಗದು ಹಣ ಕಳವು ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಗರದ ಗಣೇಶ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ ಎಂಬುವವರ ಮನೆ ಕೊಂಡಿ ಮುರಿದು ಕಳ್ಳರು 1.40 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 20 ಗ್ರಾಂ.ಬಂಗಾರದ 4 ಸುತ್ತುಂಗುರ, 1,05 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 15 ಗ್ರಾಂ.ಬಂಗಾರದ ಲಾಕೇಟ್, 42 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ತಲಾ 6 ಗ್ರಾಂ.ಬಂಗಾರದ 2 ಬೆಂಡೋಲೆಗಳು ಸೇರಿ 41 ಗ್ರಾಂ.ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ ಮತ್ತು 3.20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ನಗದು ಹಣ ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಎಂ.ಬಿ.ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಮನೆ ಕೊಂಡಿ ಮುರಿದು 41 ಗ್ರಾಂ.ಚಿನ್ನಾಭರಣ, 3.20 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಕಳವು
