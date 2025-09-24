ಮನೆ ಬೀಗ ಮುರಿದು 3.02 ಲಕ್ಷ ನಗನಾಣ್ಯ ಕಳವು

By
Kalaburgi_Newsroom
-

ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.24-ಮನೆ ಬೀಗ ಮುರಿದು 3.02 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ನಗನಾಣ್ಯ ಕಳವು ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಅಜಾದಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಎಸ್‍ಆರ್‍ಕೆ ಲೇಔಟ್ ಹತ್ತಿರ ನಡೆದಿದೆ.
ಆರೀಫ್ ನಸಿರೋದ್ದಿನ್ ಎಂಬುವವರ ಮನೆ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಕಳ್ಳರು 90 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ, 30 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 5 ಗ್ರಾಂ.ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರುಗಳು, 60 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 10 ಗ್ರಾಂ.ಬಂಗಾರದ ಕಿವಿಯೋಲೆ, 12,500 ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 25 ತೊಲೆಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲು ಚೈನಾ, 15 ತೊಲೆಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲು ಚೈನಾ, 2 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 4 ತೊಲೆಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗರ ಮತ್ತು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ನಗದು ಸೇರಿ 3,02,000 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ನಗನಾಣ್ಯ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ಯ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆದಿದೆ.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR