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Home ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ 28 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ, 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಬುಲೆರೋ ಪಿಕಪ್ ವಾಹನ ಜಪ್ತಿ

28 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ, 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಬುಲೆರೋ ಪಿಕಪ್ ವಾಹನ ಜಪ್ತಿ

By
Kalaburgi_Newsroom
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ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.22-ಪಡಿತರ ಚೀಟಿದಾರರಿಗೆ ವಿತರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಸರಕಾರದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಶಹಾಬಾದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬುಲೆರೋ ಪಿಕಪ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದ ಅರ್ಚನಾ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಬುಲೆರೋ ಪಿಕಪ್ ವಾಹನ ಮತ್ತು 1.02 ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 30 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಸೇರಿ 4.02 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಚನ್ನವೀರ ನಗರದ ಸುಭಾಷ ಗುಡುರ ಮತ್ತು ಶಹಾಬಜಾರದ ಶರಣಬಸಪ್ಪಾ ಅವರಾದಿ ಎಂಬುವವರ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

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