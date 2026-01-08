ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 264 ಸೈಕಲ್ ವಿತರಣೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ಜ.8-ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಈಚೆಗೆ ನಗರದ ಸಂತ ಮೇರಿ ಚರ್ಚ್ನ ಮದರ್ ಥೆರೆಸಾ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 264 ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.
ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಡಾ.ಶರಣಪ್ಪ ಎಸ್ ಡಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸೈಕ¯ ಗಳ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿದರು.
ಫಾದರ್ ರ್ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಹೀರೋ ಸೈಕಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ನವೀನ್ ಪಾಲ್ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ನಿರಂತರ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೀರೋ ಸೈಕಲ್ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೈಕಲ್ ಗಳನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುಳಾ ವಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ಸುರಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದರೆ ಅಥವಾ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ 1098 ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
125 ಮಕ್ಕಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿಯ ಸರ್ಟಿಪಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ವಿಪಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಸೈಕಲ್ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದರು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆನಂದ ರಾಜ್ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಮಲ್ಹಾರಾವ್ ಮಲ್ಲೆ, ಎಸ್ವಿಪಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಬ್ಬುಬಕ್ಕರ್ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಮನಿಷ್ ಗುಪ್ತ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶ್ವೇತಾ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಯಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಾರಿಟಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಯಶೋಧಾ, ಮಕ್ಕಳು ಪಾಲಕರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
